Yıkık, acil yıktırılacak yapıdan eşya alınamayacak... Depremzedeye eşya yardımı olacak

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AFAD'ın genelgesinde, 'yıkık', 'acil yıktırılacak' binalara kesinlikle girilmesine müsaade edilmeyeceği belirtilirken, kontrollü tahliye yapılacak binalara da nasıl girileceği ve nelerin alınabileceği anlatıldı. Ayrıca tahliyelerin valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda, kolluk kuvvetleri gözetimde yapılacağının altı çizildi.

Buna göre; afet gören alanlarda 'yıkık' ve 'acil yıktırılacak yapı' niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması yasaklandı. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımı konusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecek. Binasının hasar derecesi ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan ve 30 günlük itiraz süresi içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmeleri, yapıları ile ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacak. Planlamalar iletişim çadırlarında vatandaşlarla paylaşılacak. Uzman raporunda 'girilemez' şeklinde belirtilmesi durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe izin verilmeyecek.

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SABİT EŞYALAR ALINAMAYACAK

Yapıya kontrollü 30 dakika girilebilir raporu verilmesi durumunda, 30 dakika kadar süre içerisinde yalnızca değerli eşya (pasaport, kıymetli evrak) alımına müsaade edilecek. Yapıya kontrollü 2 saat girilebilir raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecek. Yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet yasaklandı. Mutfak dolabı, kalorifer peteği, PVC kapı, pencere, her türlü yapıya monte aksamlar, elektrik ve aydınlatma tesisatı gibi eşyaların sökülmesi ve alınması yasaklandı.

KOLLUK GÖZETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu, valilikler veya kaymakamlıklar tarafından sağlanacak. Tahliye, kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek, belirtilen tüm kurallara uyulması zorunlu olacak. Tahliye sırasında artçı sartıntı gibi olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde tahliye derhal sonlandırılacak ve bu durum tutanak altına alınacak. İçeri girilmesine müsaade edilmeyen veya içerisinden eşya tahliyesi yapılamayan vatandaşlarımız için ayrıca eşya yardımı yapılacak.

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DEPREMZEDEYE EŞYA YARDIMI DA OLACAK

Detayları CNN TÜRK editörü Şebnem Coşkun canlı yayında anlattı...

"AFAD geçtiğimiz günlerde uyarmıştı. Eşya tahliyesi yaparken de dikkatli olması lazım. Maalesef depreme yakalanma gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu nedenle uzmanların gözetiminde bu tahliyelerin yapılması oldukça önemli. Ne diyor AFAD? Nasıl yapılmalı bu tahliyeler? Buna ilişkin olarak bir genelge yayımlandı. Olası bir depremde olası bir artçıda bile eğer bina ağır hasarlıysa o binanın tekrar çökme ihtimali var. Bu olası riskleri ortadan kaldırmak için bu uyarılar yapılıyor. Tahliye kısmı da bu nedenle önemli. Peki hangi binadan nasıl eşya tahliye edilmeli ve kimlere eşya yardımı olması bekleniyor. Şunun altını çizelim, yıkık ve acil yıktırılacak binalara kesinlikle girmek yasak. Bu binalara giriş izni yok.

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Detayları henüz netleşmedi ama ilerleyen dönemlerde binasına kesinlikle girişi yasak olan eşyasını tahliye edemeyen kişiler için eşya yardımı olacak. Sonrasında Valilik ve Kaymakamlıklara başvurulması gibi bir detay ve bir düzenleme gelmesi bekleniyor.

Ev eşyası hangi durumlarda nasıl çıkarılabilir. Uzman raporuna dikkat edilecek. Yapılan uyarıda ve genelgede de bu var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzmanlarının raporlarına göre hareket edilecek. Eğer 30 dakikalık giriş izni verilmişse bu binadan sadece bazı kıymetli evraklar alınabilecek, pasaport gibi. İki saatlik izin çıkmışsa, 4 kişi içeriye girebilecek, yapıya sabitlenmemiş eşyalar alınabilecek."