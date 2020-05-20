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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yıkanmış maske sağlığa zarar

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Yıkanmış maske sağlığa zarar
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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “Maskesini yıkayıp kullanan vatandaşlarımızın toplum sağlığına vereceği zararın düşüncesi bile bizlere çok ürkütücü geliyor” diyerek, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘TIBBİ ATIK OLDUĞU UNUTULMAMALI’

“Vatandaşlarımızın 50’lik maske alamadıkları için maskelerini yıkayarak tekrar kullandıklarına şahit oluyoruz. Maskelerin yıkanıp tekrar kullanımı mümkün değil. Kutu ile maske alamayan vatandaşlarımız için beşli, onlu paketlerde satışın serbest olması gerektiğini düşünüyoruz. Toplum sağlığının korunması için mutlaka yapılmalı. Maskesini yıkayıp kullanan vatandaşlarımızın toplum sağlığına vereceği zararın düşüncesi bile bizlere çok ürkütücü geliyor. Ayrıca kullanılan maskelerin tıbbi atık olduğu unutulmamalı ve bir poşete koyulup ağzı bağlandıktan sonra 72 saat bekleyip, evsel atık olunca çöp kutusuna atılmalı. Eczanelerde maske satışında 1 lira tavanının aşıldığına ilişkin iddialara rastlanıyor. Meslektaşlarımızın tavan ücreti aşması akla uygun değil. Meslektaşlarımızın eczanelerine standartlara uygun kaliteli ürün koymaları gerekiyor.”

CUMA GÜNÜ PİYASADA

Medikal sektörü üreticileri ise “İnternet üzerinden ve üç büyükşehirde bazı marketlerde 10’luk maske satışları başladı. Cuma gününden itibaren isteyen tüm market ve eczaneler, tedarikçilerden 10’luk paket temin edebilecek” dedi.

 

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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