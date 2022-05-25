YİK mültecileri görüştü

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı açıklamaya göre, toplantıda Türkiye’nin göç yönetimi ve çeşitli statülerle ülkede bulunan yabancılara ilişkin konular ele alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunum yaptığı toplantıda üyeler, entegrasyon politikalarının yanı sıra Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli şekilde geri dönüşlerini sağlayacak gelişmelere dair görüşlerini dile getirdi. Üyeler ayrıca yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi rant ve provokasyon yürütülmesini engelleyecek adımları da değerlendirdi.

SIRTIMIZI DÖNMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, Türkiye’nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma sırtını dönmediğini ifade etti. Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güvenli hale getirdiği bölgelere geri dönenlerin sayısının 500 bini geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, bu bölgelerde uluslararası finansmanla inşa edilecek yeni yerleşim yerleriyle çok daha fazla sayıda Suriyelinin evlerine dönüşünü temin edeceklerini söyledi. Erdoğan, medeniyetinde, inancında, kültüründe ve değerlerinde yeri olmayan yabancı düşmanlığına milletin ve devletin asla izin vermeyeceğini ifade etti.