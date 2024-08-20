Yiğitoğlu çiftinin hayatı koruyucu ailelikle değişti... 'Biz bir çocuk için gitmiştik ama Allah bize 3 çocuk nasip etti'

Haberin Devamı

Yiğitoğlu çifti, evliliklerinde çocuk sahibi olamayınca evlat hasretini dindirmek için koruyucu aile olmaya karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 2019'da başvuran, bir yıl sonra 2,5 ve 4 yaşındaki 2 kız kardeşe koruyucu aile olan çift, 2022'de de bir bebeği evlat edindi.

"BİZ BİR ÇOCUK İÇİN GİTMİŞTİK AMA ALLAH BİZE 3 ÇOCUK NASİP ETTİ"

Çocuklarla yaşamları hareketlenen 47 yaşındaki Musa Yiğitoğlu, AA muhabirine, bir aile dostlarının tavsiyesinin koruyucu aile olmalarında etkili olduğunu söyledi.

Başlarda koruyucu aile olmaktan çekindiğini ancak çocuklar geldikten sonra düşüncesinin tamamen değiştiğini anlatan Yiğitoğlu, şunları kaydetti:

"Tedavilere rağmen 14 sene çocuğumuz olmadı. Eşimle 'Bir çocuğa koruyucu aile olalım' dedik. Biz bir çocuk için gitmiştik ama Allah bize 3 çocuk nasip etti. Bir aile büyüğümüz vardı. Kendilerinin de çocuğu olmamıştı. Bana 'Yeğenim bir tane çocuğu evlat edinin' derdi. Sürekli nasihatte bulunurdu. Kendisi rahmetli oldu. Şimdi o abiyi minnetle anıyorum. Ne kadar doğru söylemiş. Kendi biyolojik çocuklarım olsa ancak bu kadar sevebilirdim."



Haberin Devamı

İŞTEYKEN ÇOCUKLARI GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Yiğitoğlu, çocuklar geldikten sonra işten eve dönmek için sabırsızlandığını, saatleri saydığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklar geldikten sonra evin neşesi ve bereketi geldi. İşteyken sürekli arayıp, 'Baba neredesin?' diyorlar. İşten gelip zile bastığımda merdivenden koşarak karşılamaya geliyorlar. Anahtarım olduğu halde özellikle zile basıyorum. Çocukların o gelişini yaşamak istiyorum. Kendi çocuğunuza nasıl bakıyorsanız, bu çocuklara da öyle bakmanız gerekiyor. O konuda hiçbir zorluk yaşamadık. İmkanı, şartları tutan herkesin koruyucu aile olmasını tavsiye ediyorum."

ÇOCUKLARIN RAHAT ETMESİ İÇİN DAHA GENİŞ BİR EVE TAŞINDILAR

Anne Teslime Yiğitoğlu (47) da aile olmanın ne demek olduğunu çocuklarla daha iyi anladığını dile getirdi.

Haberin Devamı

Çocukların bir evi "yuva" yaptığını, hayatlarının artık daha renkli olduğunu vurgulayan Yiğitoğlu, şöyle konuştu:

"Bir çocuğun ne kadar sevilmeye ihtiyacı varsa bizim de sevgimizi vermeye ihtiyacımız vardı. Çocuklar gelince daha güzel, daha eğlenceli bir hayatımız oldu. Bir yaşama amacımız oldu. Daha önce 2+1 evde yaşıyorduk. Çocukların rahat etmesi için şehir merkezindeki evi satıp, daha geniş bir eve taşındık. Üç çocuğumuz olduğu için günlerimiz yoğun geçiyor. Ödevlerimizi yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Zaman zaman parka çıkıyoruz. Bütün hayatımız çocuklara göre düzenlendi. Çocuklarımla ilgili çok güzel hayallerim var. Güzel bir eğitim alıp vatana, millete hayırlı evlat olsunlar istiyorum."