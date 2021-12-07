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Yiğit Kirazcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Yiğit Kirazcı#Yiğit Kirazcı Kimdir#Yiğit Kirazcı Nereli
Yiğit Kirazcı kimdir, nereli, kaç yaşında

Yiğit Kirazcı, kariyeri ve hayatı ile dikkat çekiyor. Oyunculuk kariyeri ile izleyicilerin dikkatini çeken Yiğit Kirazcı, oyuncu Pınar Deniz ile yaşadığı ilişki sonrası dikkat çekmişti. Peki, Yiğit Kirazcı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi filmlerde ve dizilerde oynadı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Yiğit Kirazcı,1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunudur.

Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı. Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor dizileri ile izleyicinin gönlünü fethetti. Başarılı genç oyuncu başrollerinde yer aldığı "Baba Nerdesin Kayboldum" filmiyle büyük bir uluslararası başarıya imza attı. Uluslararası Milano Film Festivali’nde "Yabancı Film" kategorisinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alarak adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu başarılı işlere imza atarak kariyerine devam etmektedir.

Yiğit Kirazcı'nın Oynadığı Diziler

Yüzleşme / Levent / 2019
8. Gün / Ahmet / 2018
Seni Kimler aldı / Barış / 2017
Seviyor Sevmiyor / Tuna / 2016
Güllerin Savaşı / Mert/ 2014-2015
Vicdan / 2013
Sudan Bıkmış Balıklar / 2012
Mavi Kelebekler / Kosta / 2011
Son Tercih / Teoman / 2007

Yiğit Kirazcı'nın Oynadığı Filmler

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İyi Oyun / Özer / 2018
Baba Nerdesin Kayboldum / Ali / 2018
Tabula Rosa / Sinan / 2015
Cin Geçidi (Kısa Film) / 2008

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