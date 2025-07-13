Yiğit Bulut’a veda

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TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut, toprağa verildi. 53 yaşında vefat eden Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde dün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Camide, Bulut’un eşi Burcu Bulut, babası Mustafa Bulut ve annesi Nursel Bulut taziyeleri kabul etti. Törene katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bulut’un vatan sevdasının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, “Bu duygusunu her daim en üst ölçekte hissettiren ve gerçekten ülkemiz için önemli çalışmaları fedakârca yaptığını bizzat bildiğimiz, şahit olduğumuz bir vatan evladıydı. Hepimiz üzgünüz. Genç bir yaşta amansız bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet olsun” dedi.

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Yiğit Bulut ’un babası Mustafa Bulut

ERDOĞAN KATILAMADI

Bulut’un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılcahamam Toplantısı nedeniyle katılamadığı cenaze töreninde, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Büyükelçi Egemen Bağış hazır bulundu.