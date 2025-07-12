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Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı

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#Yiğit Bulut#Cumhurbaşkanı Başdanışmanı#Cenaze
Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 20:02

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist Yiğit Bulut (53), bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti. Bulut için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Bulut'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Törende taziyeleri Yiğit Bulut'un ailesi kabul etti. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Bulut'un naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

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Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı

'ŞAHİT OLDUĞUMUZ VATAN EVLADIYDI'

Cenaze töreninde konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Başımız sağ olsun öncelikle. Dün sabah itibariyle acı haberi aldık. Öncelikle kederli ailesine başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Kıymetli babası, annesi, hanımefendi ve değerli evlatlarına. Rabbim rahmeti ile muamele eylesin. Gerçekten Yiğit Bey vatan sevdası çok yüksek bir Türkiye Cumhuriyeti Ferdi. Bu duygusunu her daim en güzel şekilde hissettiren ve gerçekten ülkemiz için önemli çalışmaları fedakarane bir şekilde yaptığını bizzat bildiğimiz, şahit olduğumuz bir vatan evladıydı. Hepimiz üzgünüz. Genç bir yaşta ve amansız bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabbim kalan ailesine ve tüm vatandaşlarımıza tüm ülke fertlerine de bir kez daha sabırlar ihsan eylesin dileklerimizi iletiyoruz dedi.

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#Yiğit Bulut#Cumhurbaşkanı Başdanışmanı#Cenaze

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