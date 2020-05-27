YHT seferleri yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

Yeni tip koronavirÃ¼s (Covid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda 28 Mart 2020â€™de ara verilen YHT seferleri yarÄ±n itibariyle yeniden baÅŸlayacak. Ä°ki ay sonra ilk sefer saat 07.00â€™da Ankara-Ä°stanbul arasÄ±nda yapÄ±lacak.

YÃ¼zde 50 kapasiteyle Ã§alÄ±ÅŸacak YHTâ€™nin Ankara-Ä°stanbul, Ankara-EskiÅŸehir, Ankara-Konya, Konya-Ä°stanbul hatlarÄ±nda gÃ¼nde 16 sefer yapÄ±lacak. Sefer saatini bekleyecek yolcular iÃ§in ayrÄ±lan yerlerde sosyal mesafe ve izolasyon kurallarÄ± uygulanacak.

Gar, istasyon ve trenlerde maske takÄ±lmasÄ± zorunlu olacak. AyrÄ±ca tren iÃ§inde seyahat sÄ±rasÄ±nda ise yine sosyal mesafe kurallarÄ±na uygun bir ÅŸekilde Ã§apraz sistemle oturulacak.

Yolculuk esnasÄ±nda trenlerde yolculara yiyecek ve iÃ§ecek ikramÄ± yapÄ±lmazken, her seferin ardÄ±ndan profesyonel ekipler detaylÄ± dezenfektan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapacak.

Ã–te yandan ilk seferin baÅŸlayacaÄŸÄ± Ankara GarÄ±â€™nda gÃ¼n boyu hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±. Trenlere, sosyal mesafenin korunmasÄ± iÃ§in oturma dÃ¼zeniyle ilgili yazÄ±lar asÄ±ldÄ±. TÃ¼m vagon ve koltuklar detaylÄ± bir ÅŸekilde temizlenerek dezenfekte edildi. AyrÄ±ca personel de Ã§alÄ±ÅŸma sistemiyle ilgili bilgilendirilerek, yapÄ±lacak seferlerde aksaklÄ±k yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±.

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