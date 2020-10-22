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Mesut Hasan BENLİ
Haber Giriş: 22.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

YHT kazasında bürokrata özel celse

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
YHT kazasında bürokrata özel celse
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Ankara'da 2018 yılında 9 kişinin öldüğü YHT kazasıyla ilgili davaya bakan mahkeme, annesinin rahatsızlığı nedeniyle duruşma günü şehir dışında olacağını belirten dönemin Demiryolu Modernizasyon Daire Başkanı Hasan Hüseyin Güney’i özel celsede tanık olarak dinledi.

Özel celsede tanıklık yaptığı için mağdurların ve avukatlarının soru soramadığı Güney ifadesinde şunları anlattı:

KAZA RİSKİNİ BİLDİRDİK

“TCDD altyapısında halihazırda hatlarımızın yüzde 50’sinden fazlasında sinyalizasyon sistemi mevcut değildir. Projenin alt yüklenicisi Thales firması bir risk analizi yapmıştı. Tüm saha elemanları sistem tamamen kuruluncaya ve ayarlanıncaya kadar, sahada test edilmeden işletilmemesi tavsiyesinde bulundu. Raporu 27 Haziran 2018 tarihinde ARGE Dairesi Başkanlığı, Trafik ve İstasyon Yönetim Daire Başkanlığı’na, Kapasite Yönetim Daire Başkanlığı’na ve TCDD 2. Bölge Müdürlüğü’ne; riskleri ve alınması gereken önleyici tedbirleri ve bu tedbirlerin emniyet bakımından yeterlilik düzeyinin incelenmesi için gönderdik.”

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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