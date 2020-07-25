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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

YHT kazasında 3 bürokrata soruşturma izni yine yok

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
YHT kazasında 3 bürokrata soruşturma izni yine yok
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Danıştay 1. Dairesi, 9 kişinin hayatını kaybettiği YHT kazasıyla ilgili bilirkişi tarafından kusurlu bulunan, dönemin TCDD Genel Müdürü ve iki yardımcısı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “soruşturma izni verilmemesi” nedeniyle açılan davada kararını verdi.

Daire, dosyada bazı usul eksiklikleri bulunması nedeniyle geri çevirme kararı vererek, eksikliklerin tamamlanması için dosyayı bakanlığa gönderdi.

9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ankara’da 13 Aralık 2018’de meydana gelen YHT kazasında 9 kişi hayatını kaybetti. 7’si TCDD yöneticisi olmak üzere 10 kişi hakkında dava açıldı. Savcılık, dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, yardımcıları Ali İhsan Uygun ve İsmail Çağlar hakkında soruşturma izni için Ulaştırma Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık da üç bürokratın, “kusurlu olmadıkları” gerekçesiyle soruşturma izni vermedi. Bunun üzerine savcılık, soruşturma izni verilmemesi kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. İdare mahkemesi görevsizlik kararı vererek dosyayı Danıştay’a gönderdi. Danıştay da usulü eksiklikler nedeniyle dosyayı geri çevirdi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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