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Yetmiş sekiz torunu olan Emine Aksoy 103 yaşında hayatını kaybetti

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#Isparta#Koronoavirüs#Hastane
Yetmiş sekiz torunu olan Emine Aksoy 103 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 13:16

Isparta'da 3 sene önce yakalandığı koronavirüsü yenen ve yetmiş sekiz torunu olan Emine Aksoy, 103 yaşında hayatını kaybetti.

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Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde yaşayan 1 Temmuz 1920 doğumlu Emine Aksoy, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde 2020 yılında yakalandığı hastalığı yenip ulusal medyada gündem oldu. O dönem sağlıklı yaşamını doğal besinleri tercih etmesine borçlu olduğunu söyleyen Aksoy, bir süredir yaşadığı yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

78 TORUNU VAR

Dünyaya 2 erkek ve 4 kız çocuğu getiren, 22 torunu olan Emine Aksoy, hayat arkadaşını 38 yıl önce, ilk çocuğu olan kızını da bir süre önce toprağa verdi. Aksoy'un torunları da evlenip çocuk sahibi olunca torun sayısı 78'e ulaştı. Emine Aksoy'un cenazesinin bugün Hüyüklü beldesinde öğle namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.

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#Isparta#Koronoavirüs#Hastane

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