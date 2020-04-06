Yetkiyi değil tasayı, derdi konuşalım

“(Belediyelerin yardım toplama tartışması) Sosyal bir devletin dolduramadığı boşlukları, belediyeler marifetiyle doldurma iradesinin teşvik edilmesi gerekirken sabote edilmesi aslında yardımlaşma duygusunu sabote etmektir. 18 yıl sonra yardım kampanyası yapıp bir de hızlarını alamayıp muhalefetin yardımlarına musallat oldular.

YARDIMLAŞACAĞIZ

(Tekalifi Milliye tartışması) Tekalifi Milliye’ye, 1856’dan itibaren, 70 yıldır, 7 cephede savaşan bir milletin kendinden başka tutunacak dalı kalmamış olmasıdır. 18 yıldır iktidardaysanız ülkeyi Tekalifi Milliye Emirlerini yayınlamak iradesiyle yönettiğiniz anlamına gelir.

Bu günleri atlatacağız. Yardımlaşacağız, zekat vereceğiz, paylaşacağız, atlatacağız. Ama bizim bu zor günlerimizde devletimizin bunca zayıflığıyla bu sürece yakalanmışlığının hesabını da soracağız.”