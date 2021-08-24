Yetkililerden yardım istemişti! Çığlığı duyuldu

İstanbul Esenyurt’ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip Silivri’deki boş araziye götürülmeye çalışılan ve orada infaz edileceğini öne süren Fatma Yasak (27), sosyal medya üzerinden sesini duyurmuştu. Yolda giderken KADES’i arayıp iş görüşmesi yapar gibi konuşan kadın, eşini bir şekilde ikna edip ölümden kurtuldu. Eve döndüğünde hemen durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan eşi Alper Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Sosyal medyada tepkilerin büyümesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Alper Tasalı hakkında verilen tutuksuz yargılanma kararını kaldırdı ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan yakalama kararı çıkarttı. Konu üzerine çalışma başlatan ekipler Alper Tasalı’yı yakalayarak gözaltına aldı. Büyükçekmece Adliyesi’ne götürülen Tasalı, çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hâkimliği’nce, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan tutuklandı.

‘BİR KADININ ÖLMESİ ENGELLENDİ’

Alper Tasalı’nın tutuklanmasının ardından Hürriyet’e konuşan Fatma Yasak, “Desteklerden sonra olay gerçekten üst mercilere kadar ulaştı ve bunun üzerine kendisini gözaltına aldılar. Bu kişi yine serbest bırakılsaydı, tekrar peşime düşecekti. Tüm Türkiye onu biliyor artık ve bu durum onu daha da saldırgan hale getirebilirdi. O yüzden inanıyorum ki adalet sistemi doğru olan kararla bir kadının daha ölmesi engellendi” dedi.

'1 SAAT BOYUNCA YAŞAMAYA ÇALIŞTIM'

Fatma Yasak, paylaşımında kâbus gibi günlerini şöyle anlatmıştı: “Bir gün evdeyken birden kapı çalındı ve dalgınlıkla kapıyı açtığımda kendisini karşımda gördüm. Elinde bir bıçak vardı ve bana saldırmaya başladı. 1 saat boyunca ölmemeye çabaladım o gün de öldüremedi beni. 2 yılın sonunda adalete koşmaya cesaret buldum ve eşyalarımı alarak ailemin evine geldim.”

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