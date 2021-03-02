Yetkililer de şaşkın... Güneydoğu'nun tek yüksek riskli şehri: Adıyaman

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını duyurdu ve risk durumuna göre illeri harita üzerinden paylaştı. En dikkat çeken şehirlerden biri de Adıyaman oldu. Komşularının tamamı düşük ve orta riskli olan Adıyaman, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin tek yüksek riskli ili olarak haritada yerini aldı. Bunun sebebi neydi?

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz hurriyet.com.tr’ye anlattı.





'Taziye kültürünün güçlü olması en büyük etken'

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehirde halkın salgınla ilgili getirilen kurallara ve tedbirlere çok sıkı bir şekilde uyduğunu ama yine de çok yüksek riskli grupta olmalarının kendilerini çok şaşırttığını söyledi ve ekledi:

“Ben de sağlıkçı olduğum için sağlıkçı arkadaşlarla sık sık bu süreci konuşuyorum. Şehrimizde test oranı çevre illere göre çok yüksek. Şu an vaka sayımızda da düşüşler görülüyor ama en kısa zamanda bu olumsuz durumu el birliğiyle aşacağız.”



Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır’a göre daha küçük bir şehir olduklarını ve nüfuslarının da 650 bin civarında olduğunu söyleyen Kılınç, vaka sayılarının artmasındaki en büyük nedenin taziye kültürünün çok güçlü olmasından kaynaklandığının altını çiziyor:



“Şehrimizin taziye kültürü çok önemlidir. Maalesef evde taziyeler yapılıyor ve yoğun geçiyor. Bu nedenle bireysel farkındalığın gelişmesi lazım. Şimdi tedbirlerimizi daha da sıkılaştıracağız.”













Adıyaman'da bundan sonra neler yapılacak?

Şehirde şimdi nasıl kararlar alınacak, şehirde aşılama çalışmaları ne durumda? Adıyaman Sağlık Müdürü Uzman Doktor Erdoğan Öz Hürriyet.com.tr’ye anlattı.







“Ekibimizle birlikte 7/24 sahada çalışmalarımızı yapıyoruz ama maalesef komşu illerimizle kıyaslarsak vaka sayılarımız biraz daha fazla" diye konuşan Erdoğan Öz'e göre vaka sayıları dönem dönem artıyor bazen de düşüyor.

En kısa sürede şehri kademeli olarak önce ‘turuncu’ sonra ‘sarı’ en son da ‘mavi’ bölge yapacak şekilde adımların atılacağını söyleyen Öz, çıkan sonucun ardından yetkililerin üzerindeki sorumluluğun arttığı düşüncesinde:

“Yılmadan özverili bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Doktorundan hemşiresine, acilde çalışanından temizlik görevlisine kadar artık sorumluluğumuz daha da fazla arttı. Vatandaşlarımızın daha da bilinçlendirilmesi konusunda elimizden geleni yapacağız. El birliğiyle daha sağlıklı bir şehir olacağız”

KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

Şehirde aşı çalışmalarının da güzel bir şekilde ilerlediğini söyleyen Öz, “Birinci doz aşı uygulananların sayısı 43 bin 768. İkinci doz uygulanan kişilerin sayısı da 12 bin 842. İlerleyen süreçte de tüm şehrimizin tamamını aşılamış olacağız. Dışarı çıkamayacak durumda olan hastalarımız, engelli vatandaşlarımıza da aşılarını evlerine kadar giderek yapıyoruz” dedi.

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu son bir haftalık süreçte koronavirüslü ve bu kişilerle temaslı olanların yaşadıkları çeşitli semtlerdeki 542 evi karantinaya aldı. Evlerinde 14 gün süreyle izole edilen bu kişiler, güvenlik güçleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sürekli kontrol ediliyor.