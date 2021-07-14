‘Yetkilerini başbakana verecek’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, “Sizin hayalleriniz bizim hedeflerimizdir. İlk kez sandığa gidip oy kullanacak olan 6 milyon 300 bin genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kaderini belirleyecek. Sandığa gidin. İktidarı değiştirdikten, Millet İttifakı’na teslim ettikten sonra, ‘Tweet atarsam gözaltına alınır mıyım?’ diye sakın düşünmeyin” dedi. Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısındaki konuşmasına Srebrenitsa katliamında ölenleri anarak başlarken özetle şunları söyledi:

POLİSE 3600 EK GÖSTERGE SÖZÜ

“En çok karşılaştığımız kamu görevlisi kim derseniz, polisler deriz. 24 saat polisleri görmek mümkün. Bu kadar yoğun çalışan polislerin hakkı teslim edilmiyor. 2018’te Erdoğan, 3600 ek göstergeyi vereceğim dedi. Erdoğan kendisini neden bu pozisyonun içine sokuyor? Çünkü polise, öğretmene verecek parası yok. Ama bu arkadaşlara sözüm söz, söke söke bu 3600 ek göstergeyi vereceğim.

CHP tarihinde belki de ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor. Biz iktidar olacağız ve bütün sorunları çözeceğiz. İşsizlik kol geziyor. 5-6-7 aylık geçici iş için yüzbinler sıraya giriyor. İşsizlik diz boyu gayet iyi biliyorum. Sizin güvenceniz bu kardeşiniz olacak.

AYRIMCILIK YAPMAYACAĞIZ

Erdoğan dönemi bitmiştir. Erdoğan dönemi ciddi hasarlar vermiştir. Biz bu ülkeyi seven insanlar olarak, ülkenin çıkarlarını önceleyerek birlikte hareket etmek zorundayız. Bu millet, Millet İttifakı’na devleti teslim edecektir. Daha güzel, daha barışçıl bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Ayrımcılık yapmayacağız. Bu ülkeye baharı getireceğiz, birlikte huzur içinde yaşayacağız. Hiçbir evladımız geleceğini yurtdışında aramayacak. Despot, baskıcı olmayacağız.

CUMHURBAŞKANLIĞI KONUSUNA GELEYİM

Cumhurbaşkanlığı konusuna da geleyim. 83 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Topluma örnek olan bir cumhurbaşkanı. Harcanan her kuruşun hesabını veren bir cumhurbaşkanı. Eğer bir yerde bir sorun varsa, soruna insanca eğilen, kaynakların sağlıklı kullanılıp kullanılmadığına bakan bir cumhurbaşkanı. Malvarlığı dolayısıyla tehdit edilmeyen onurlu bir cumhurbaşkanı, seçildiği zaman yozlaşmayan bir cumhurbaşkanı. Başbakana bütün yetkileri veren bir cumhurbaşkanı. Gücü akılcı kontrol eden bir cumhurbaşkanı, kendi egosunu yenen bir cumhurbaşkanı. İstediğimiz budur. Millet bize iktidarı verdiğinde, önünde hiç kimse duramayacak.”

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