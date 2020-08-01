Yetiştirdiği çilekleri pazarda satıp ev aldı, çocuklara bağışladı; çok yaşa Çilek Anne!

Bursa Alaçam Köyü’nde oturan Müzeyyen Gündoğdu, hayat arkadaşı, tek dayanağı eşi Osman’ı 15 yıl önce 2005 yılında kaybetti. Hayata küsmeyip, tek başına geçim mücadelesine girdi. Tarlasını ekip, ürettikleri ürünleri satarak hayatta tutundu. Bugün 80 yaşında olan Gündoğdu, çilek ve ahududu satarak Bursa merkezde ev aldı. Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan Gündoğdu, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım edilmesi şartıyla o evi de Türk Kızılay’ına bağışladı.

‘ONLARI İZLEYİP ÜZÜLÜRDÜM’

Çalışmayı, paylaşmayı, birilerinin yardımına koşmayı sevdiğini söyleyen Gündoğdu, hikâyesini, evini nasıl bağışladığını Hürriyet’e anlattı:

“Çocuğumuzun olmasını çok istemiştik, ama Allah nasip etmedi. Sonra eşimi kaybettim. Rahmetli eşimle televizyon karşısında oturup insanların zorlu hayatını izlerken hep ağlardım. Bizim maddi durumumuz çok iyi olmamasına rağmen onlara çok üzülürdüm. Türk Kızılay’ın ihtiyacı olan, evi yıkılan, deprem, sel, yangın gibi felaketlerde mağdur olanların yardımına koştuğunu gördüm. Çocuklara yardım elini uzatıyordu. Türkiye’nin her noktasında, Afrika’da Suriye’de ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatıyordu.

‘SAYISIZ ÇOCUĞUN ANNESİYİM’

Çalışmayı seviyorum, eşim öldükten sonra da durmadım. Çilek sattım, Ahududu sattım. Kazandığım parayla ev aldım. Sonra o evi Kızılay’a bağışladım. Sonsuza kadar bir hayır kapım açık kalsın istedim. Sadece Kızılay’a değil birçok hayır kurumuna bağış yaptım ve halen bulunuyorum. Bunları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırsınlar diye. Evet belki anne olamadım ama şimdi yaptığım hayırların ulaştığı sayısız çocuğun annesiyim. Tanımasam da bilmesem de onların varlığını, sevgilerini yüreğimde hissediyorum.” Yaptığı bağış sonrası Çilek Anne Müzeyyen Gündoğdu’ya Türk Kızılay’ı tarafından düzenlenen törenle plaket verildi.

‘ÇALIŞIP PAYLAŞACAĞIM’

Çalışmayı bağışlamayı, paylaşmayı sevdiğini belirten Müzeyyen Gündoğdu, “Çalışınca başkasıyla paylaşabiliyorsun. Sen kazanınca başkası da nasipleniyor. Üretmeyenin, oturanın ne kendisine ne çevresine ne de insanlığa faydası var. Bu yaşta bile bir şeyler ekip biçiyorum. Geçen seneden beri kendimi yaşlı hissediyorum. Şimdiye kadar kendime konduramıyordum. Fakat şimdi aynaya bakınca yaşlı olduğumu hissediyorum. Allah ömür verdikçe bağış yapmaya, paylaşmaya devam edeceğim” dedi.