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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önceki gün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve işyerlerini su basarken, Keçiören’in İncirli Mahallesi’ndeki 4 katlı Umut Apartmanı’ndan acı haber geldi. Apartman yokuştan gelen sel sularına teslim oldu. Zemin kat ile kot-1’de bulunan daireler suyla doldu. Kot-1’deki dairede yaşayan Busenur Doğanay’ın evin suyla dolması üzerine mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Çalışmalar sonucunda Busenur’un cansız bedenine ulaşıldı.

KOMŞULAR ÇIKARAMAMIŞ

Sel sularının yaşamdan kopardığı Busenur Doğanay’ın son sözleri ortaya çıktı. Busenur’un annesini telefonla arayıp, “Evi su basıyor. Boğazıma kadar geldi. Kapıyı açamıyorum. Yetiş anne boğuluyorum” dediği öğrenildi. Çığlıkları duyan komşuların da yardıma koştuğu ancak sular yükselince geri çekildiği ve Busenur’un kurtarılamadığı belirtildi.

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Busenur yağmur sularıyla dolan bu evde can verdi.

ELBİSE İÇİN EVE DÖNMÜŞ

Busenur dün Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kızı ile birlikte yaşayan Figen Y.’nin yaklaşık 2 ay önce evini satıp, Umut Apartmanı’ndan eksi 1’deki daireyi kiraladığı öğrenildi. Busenur’un kuzeninin düğünü öncesi annesiyle birlikte kuaföre gittiği; ancak düğmesi kopan elbisesini değiştirmek için eve geri döndüğü sırada sele yakalandığı ortaya çıktı.

KIZIMIZI KURTARAMADIK

Olayın meydana geldiği bina ve çevresinde incelemelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geçen haftalarda ölen vatandaşımızla yakın akraba, kader” dedi. İncirli Mahallesi Muhtarı Bektaş Yener Çelik ise “Komşuları açmaya çalışmış kapıyı ama açamamışlar. Kızımızı kurtaramadık. Annesiyle görüşmüş ‘Kapıyı açamıyorum, boğazıma kadar su geldi’ demiş. Komşular da inmiş ama onlar da boğulma tehlikesi geçirince geri çekilmişler” dedi.

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KOVALARIMIZLA TAHLİYE OLMADI

Mahalle sakinlerinden Fatma Ceylan olaya ilk müdahale edenlerden olduklarını, suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştıklarını anlattı: “Su baskını olduğunu duyunca koşarak buraya geldim. Benim gelinim beline ip bağlamış, yardım etmeye çalışmış ama su basıncı o kadar yüksekti ki, olmadı. Biz önce kendi imkânlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık. Kendimiz kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştık.”