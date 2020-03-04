Yetim ne demek? Yetim nedir? Yetim TDK kelime anlamı

Yetim sözcüğü, Arapçada "yetem" kökünden türetilmiştir. Arapçada “Yatim” şeklinde kullanılır. Dilimizde bu sözcük Türkçe kurallarına uyum sağlayarak "yetim" haline dönüşmüştür.

Yetim Ne Demek?

Yetim sözcüğü, anlam olarak kimsesiz çocuk demektir. Anne ve babasız şekilde büyüyen çocuklar yetim olarak adlandırılırlar. Anne ve babası hayatta olmayan çocuk, yetimdir. Veya herhangi bir şekilde anne ve babası tarafından terk edilen çocuklar da yetim olarak anılmaktadır.

Yetim Nedir?

Yetim sözcüğü Arapçada "tek kalmak" anlamındadır. Bu sözcük aynı zamanda bir Fıkıh terimi olarak kullanım alanı bulmaktadır. Fıkıhta yetim ifadesi yalnızca çocukları kapsamaz. Fıkıh ilime göre eşini kaybeden kadınlar da yetim olarak adlandırılır.

Bunun sebebi, yetim sözcüğünün Arapçadaki kelime anlamıdır. Eşini kaybeden kadınlar da sözcüğün anlamında olduğu gibi tek kalmaktadır. Bu nedenle yetim olarak anılır.

Yetim TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu yetim sözcüğünün anlamına değinmektedir. Yetim TDK'ya göre babasız büyüyen çocuktur. Babası ölen çocuklar TDK'nın açıklamasına göre yetim olarak adlandırılır.

Yetim sözcüğü, hukuki alanda da kullanım imkanı bulmaktadır. Hukukta yetimlik, bazı hakların doğması anlamına gelmektedir. Bu sebeple hukukta da yetimlik kavramı önemli bir yere sahiptir. Babası ölen çocuklara miras hakkı doğduğundan yetimlik hukukta bir terim olarak kabul görmektedir.