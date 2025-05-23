‘Yetersizlik ihracı’ torbadan çıktı

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Temmuz 2018’de Kanun Hükmünde Kararname ile TSK Personel Yasası’nda yapılan değişiklikle kuvvet komutanlıkları, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ‘Yetersizlik nedeniyle ayırma’ yetkisi düzenlenmişti. Buna göre 2018’den beri teğmen-albay rütbesindeki subaylardan ordudan çıkarılması uygun görülenler, Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla ihraç edilebiliyor. AYM, 7 Aralık 2023’te verdiği kararla, ‘kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiği’ gerekçesiyle bu yetkinin KHK ile kullanılmasını iptal etti. Konunun yeniden düzenlenmesi amacıyla AYM’nin iktidara tanıdığı 12 aylık süre 4 Haziran’da dolacak.

AYRINTILI ÇALIŞMA YAPILACAK

AK Parti, Meclis Plan-Bütçe Komisyonu’nda dün görüşülen torba yasa teklifiyle bu yetkinin yasaya eklenmesini istemişti. Komisyonda dünkü görüşmelerde muhalefet partileri düzenlemeyi eleştirdi. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Cumhurbaşkanı’na yasayla ihraç yetkisi verilmesinin de yanlış olacağını savunarak, “Cumhurbaşkanı’na aşırı ve belirsiz yetkiler verilmiş. AYM kararını sadece usul yönünden yerine getirmek buradaki görüşmelere gölge düşürüyor” dedi. Komisyon Sözcüsü AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise “Önerge vererek çekilerek tekrar değerlendirilmesi noktasında bir çalışma yaptık. Komisyon olarak o takdirimizi kullanacağız” dedi. Görüşmelerde, albay rütbesine kadar subayların ihraç ve emeklilik hakkıyla ilgili 3 madde AK Parti milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarıldı. AK Parti, konuyu Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ayrıca değerlendirerek ayrıntılı bir çalışma yapacak. Bu hazırlık Genel Kurul’dan geçip yasalaşmazsa 4 Haziran’dan itibaren bu yetki kullanılamayacak.

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TEKLİF NE DİYORDU

Teklife göre, ‘yetersizlik’ halinde, ‘teğmen-albay rütbesinde bulunanlardan TSK’dan çıkarılması uygun görülen subaylar’ Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla ihraç edilebilecekti. Ordudan çıkarılan subaylar hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın Emekli Sandığı Yasası hükümlerinin uygulanması, dolayısıyla emeklilik haklarının korunması düzenleniyordu. Bu maddenin gerekçesinde, “TSK’nın temelini oluşturan müessese disiplinin temini, her türlü tehlikeye karşı mücadele kabiliyetinin sağlanmasında en büyük etkendir. Dolayısıyla TSK’nın harekât etkinliğini akamete uğratabilecek vahim disiplinsizlik olaylarına karşı hızlı ve etkili sonuçların alınmasına yönelik tedbirlere başvurulması zaruridir” denilmişti.