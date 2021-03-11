Yeter artık

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşanan olayda Veli Erbaç, eşi Ayten Erbaç’ı gözleri morarıncaya kadar dövüp 2 gün boyunca bir odaya kilitledi ve aç-susuz bıraktı. Ayten Erbaç’ın çocukları, annelerinin görüntülerini sosyal medyada paylaşınca, binlerce kişi bu olaya çok sert tepki gösterdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Veli Erbaç, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından “Emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınıp adli makamlara teslim edilen sanık tutuklanmıştır” diye açıklamada bulundu.

SATIRLA SALDIRDI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşanan bir diğer olayda ise Osman Taştan (65), çalışmasını istemediği eşi Naciye Taştan’a (48), geçen hafta çarşamba günü evin önünde satırla saldırdı. Başı, boynu, göğsü ve kolu olmak üzere 10 yerinden yaralanan, Naciye Taştan’ın bir parmağı da koptu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Naciye Taştan, buradaki müdahalesinin ardından da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunun birçok yerinde dikişler olan Naciye Taştan’ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Osman Taştan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘ARTIK KİMSE SUSMASIN’

Naciye Taştan’ın kız kardeşi Hülya Altınbaş, eniştesinin ablasına sürekli şiddet uyguladığını, 3 yıl önce de kapının önüne koyup kovduğunu söyledi. Ablasının 4 çocuğuyla önce İstanbul’a, ardından da Darıca’ya gelerek yaşamına devam ettiğini belirtti. Devletin ve hayırseverlerin sayesinde ablasının ayakta kaldığını, daha sonra da tanıdıkları bir kişi sayesinde ablasının iş bulduğunu söyledi. Bir süre sonra araya büyüklerin girmesiyle ablası ile eniştesinin barıştığını ifade eden Hülya Altınbaş, “Her akşam ablamın çalıştığı işyerine giderek çalışmamasını istiyor ve diğer çalışanlara da rahatsızlık veriyormuş. İş çıkışı ablamı alan eniştem, oturdukları sitenin dış kapısından içeri girmesiyle aniden ablama saldırarak, kulağını, kafasını ve parmağını kesmiş. Daha önceden de defalarca ablamı darp etmesine rağmen biz mahkemelere düşmesin diye duyulmasını istemiyorduk. Komaya bile soksa evde susup oturmuş. Biz sustuk, kimse susmasın, biz sustuğumuz için bu hale geldik, artık kimse susmasın, sessiz kalanın durumu bu olur. Bu adamın cezası neyse verilsin” ifadelerini kullandı.