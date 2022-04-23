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#Kadın Cinayeti#Kadına Şiddet#Erkek Şiddeti
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Türkiye’nin kanayan yarası kadına şiddet bitmek bilmiyor.

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Vahim olayların son örnekleri Konya, Trabzon ve Şırnak’ta yaşandı. Hatice, Turana ve Mihriban erkek şiddetinin son mağdurları oldu…

KURŞUN YAĞDIRDI

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1-Konya Karatay’da dün gece saat 01.00 sıralarında, hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı 5 gün önce biten Tahsin Eser (30), bir kafede garsonluk yapan ayrı yaşadığı eşi Hatice Eser (32) ile konuşmak için bir araya geldi. Çift, 70 AAZ 315 plakalı otomobille giderken tartışma çıktı. Bunun üzerine Tahsin Eser, yanındaki tabancayla eşinin başına ve göğsüne ateş ederek ağır yaraladı. Eşini araçtan indiren Eser, otomobille kaçtı. Hatice Eser, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polis ekipleri Tahsin Eser’in otomobilini fark edip ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak 20 suçtan kaydı bulunan Eser, polisten kaçmaya çalıştı. Takip sırasında Eser’in otomobili, bir başka araca çarptı. Polisin teslim ol çağrısında bulunduğu Tahsin Eser, silahla kendi başına ateş etti. Eser de hastaneye götürüldü. Eser çiftinin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

ÇAY BAHÇESİNDE CİNAYET

2-Trabzon’da önceki gün saat 22.30 sıralarında, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan ülkesindeki cezaevinden 4 ay önce tahliye edilen Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev (38), boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev (34) ile ikiz çocuklarının velayeti konusunda görüşmek üzere bir çay bahçesinde buluştu. Çift arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Elvin Umayev, tabancayla Turana Umayev’in başına tek el ateş etti. Oturduğu sandalyede kanlar içinde kalan kadın yaşamını yitirirken, eşi de silahıyla polise teslim oldu.

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‘BARIŞMAYINCA ATEŞ ETTİM’

Gözaltına alınan Elvin Umayev, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Türkiye’ye gelmesinin ardından yaklaşık 3 aydır Rize’de kız kardeşiyle yaşayan Elvin Umayev ilk ifadesinde, “Daha önce 8-9 kez görüştük, her seferinde yeniden barışıp birleşme talebimi kabul etmedi. Çocuklarım beni görmek istiyor diyerek, yeni hayat kurmak istedim. Olumsuz yanıt verince kontrolümü kaybettim, silahla ateş ettim” dedi.

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KIZININ YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ

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3-Şırnak'ta Mihriban Ş. (31) şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası M.Ş.’ye boşanma davası açtı. Önceki akşam saatlerinde kızı T.Ş. ile sokakta yürüyen Mihriban Ş. eşi M.Ş.’nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda Mihriban Ş. hayatını kaybederken kızı T.Ş. de yaralandı. Polis, olaydan sonra kaçan M.Ş.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Kadın Cinayeti#Kadına Şiddet#Erkek Şiddeti

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