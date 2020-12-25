MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeter
GeriGündem Yeter
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burak TEKİN-Harun ÖZALP/DHA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yeter

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeter
Abone Olgoogle-news

ANKARA’da veteriner hekim Yağmur Denli (33), yaklaşık 1 yıl önce tanıştığı Z.A. ile sevgili oldu.

Yağmur Denli, Z.A.'nın geçen nisan ayından itibaren kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Denli, her şiddetin ardından özür dilemesi nedeniyle affettiğini söylediği Z.A.'nın en son ekim ayı sonunda tekrar kendisini dövmesi üzerine polise şikâyette bulundu. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan darp izlerinin fotoğraflarıyla polise başvuran Denli'nin şikâyeti üzerine Z.A. hakkında geçen 5 Kasım'dan itibaren 2 ay uzaklaştırma tedbiri uygulandı.

Yeter

Yağmur Denli, uzaklaştırmaya rağmen eski sevgilisinin tehditlerine devam ettiğini, bu yüzden adresini, telefon numarasını değiştirdiğini ifade etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle