Yağmur Denli, Z.A.'nın geçen nisan ayından itibaren kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Denli, her şiddetin ardından özür dilemesi nedeniyle affettiğini söylediği Z.A.'nın en son ekim ayı sonunda tekrar kendisini dövmesi üzerine polise şikâyette bulundu. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan darp izlerinin fotoğraflarıyla polise başvuran Denli'nin şikâyeti üzerine Z.A. hakkında geçen 5 Kasım'dan itibaren 2 ay uzaklaştırma tedbiri uygulandı.

Yağmur Denli, uzaklaştırmaya rağmen eski sevgilisinin tehditlerine devam ettiğini, bu yüzden adresini, telefon numarasını değiştirdiğini ifade etti.