Yetenek sınavı davalık oluyor

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Güzel Sanatlar ve Tasarım Derneği, kararın YKS’ye kısa süre kala alınmasının yüzlerce öğrenciyi mağdur ettiğini belirterek hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Açıklamada kararın YKS’ye yaklaşık 15 gün, yetenek sınavlarına yaklaşık 90 gün kala duyurulmasının Türkiye genelinde yaklaşık bin öğrenciyi ve ailelerini etkilediği ifade edildi. Dernek, özel yetenek sınavlarına hazırlanan birçok öğrencinin başvuru sürecinde yalnızca Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) kayıt yaptırdığını, Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) başvurmadığını belirterek, kararla adayların tercih imkânlarının daraldığını savundu. Açıklamada, öğrencilerin uzun süredir desen, tasarım, yaratıcılık ve görsel algı alanlarında hazırlık yaptıkları, ailelerin de bu süreç için önemli maddi ve manevi yatırımlarda bulunduğu vurgulandı. Karara tedbir talepli yürütmeyi durdurma davası açılacağı belirtildi.