Yetenek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

TDK tarafından yayımlanmış olan sözlükte yetenek kelimesinin birçok anlamı mevcuttur. Kurulan cümlelere göre yetenek eş anlamlısı kelimelerinin kullanım alanları ve anlamları da değişmektedir. Bu anlamlar:

Bir kişinin bir şeyi anlayabiliyor ya da yapabiliyor olmasıdır. Kabiliyet, istidat. Değişen bir duruma uyum sağlama, doğuştan var olan güç, kapasite. Kalıtımsal olarak kişiye aktarılan, öğrenme olayını çerçeveleyen hudut. Dışarıdan gelmekte olan etkileri alabilme gücü. Hasat yapıldıktan sonra yeniden biten ot, tahıl, meyve vb. Taze, yeni yetme. Tutum. Ehiyyet. Öğrenme süreci geçirmeksizin bir kişinin anlık olarak doğal iş başarabilme gücü. Öğrenilmeden kazanılmış olan.

Yetenek Eş Anlamlısı

Yetenek kelimesinin eş anlamlısı 4 adettir. Bunlar:

- Kabiliyet

- Kudret

- Beceri

- Kapasite