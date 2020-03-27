Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:34,
Yetenek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Yetenek kelimesinin TDK (Türk Dil Kurumu) tarafınca belirlenmiş birçok anlamı vardır. Günlük hayatta kurduğumuz cümleler düşünüldüğünde sıkça kullanılan bu kelime çoğu kişinin "yetenek nedir?" sorusuna cevap aramakta olduğu bu konu, TDK'nın sözlükleri ile kolayca öğrenilebilmektedir. Peki, yetenek kelimesi nedir? Yetenek kelimesi eş anlamlısı nedir? Sizin için detaylarıyla derledik.
TDK tarafından yayımlanmış olan sözlükte yetenek kelimesinin birçok anlamı mevcuttur. Kurulan cümlelere göre yetenek eş anlamlısı kelimelerinin kullanım alanları ve anlamları da değişmektedir. Bu anlamlar:
- Bir kişinin bir şeyi anlayabiliyor ya da yapabiliyor olmasıdır. Kabiliyet, istidat.
- Değişen bir duruma uyum sağlama, doğuştan var olan güç, kapasite.
- Kalıtımsal olarak kişiye aktarılan, öğrenme olayını çerçeveleyen hudut.
- Dışarıdan gelmekte olan etkileri alabilme gücü.
- Hasat yapıldıktan sonra yeniden biten ot, tahıl, meyve vb.
- Taze, yeni yetme.
- Tutum.
- Ehiyyet.
- Öğrenme süreci geçirmeksizin bir kişinin anlık olarak doğal iş başarabilme gücü.
- Öğrenilmeden kazanılmış olan.
Yetenek Eş Anlamlısı
Yetenek kelimesinin eş anlamlısı 4 adettir. Bunlar:
- Kabiliyet
- Kudret
- Beceri
- Kapasite
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