Yeşim’in şüpheli ölümü! Sevgilisiyle gittiği uçurumdan düştü

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Rüzgâr gülleri eşliğinde güneşin batışını seyreden ikili, uçurum kenarında alkol alıp vakit geçirmeye başladı. Demir, gece yarısına doğru bilinmeyen bir nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Erkek arkadaşının ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekipleri, uçurumun dibinde ağır yaralı halde ulaştığı Yeşim Demir’e müdahale etti. Bu sırada Demir’in kalbi durdu. Sağlık ekibi 45 dakika boyunca kalp mesajı yaptı ancak Yeşim Demir yaşama döndürülemedi. Demir’in cansız bedeni Çanakkale Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Demir’in erkek arkadaşı ise ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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Öte yandan 2020 yılında da Bozcaada ilçesinde arkadaşları ile tatil yapan endüstri mühendisi Ümran Önür (28), günbatımını izledikleri Polente mevkisinde, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanarak, yaşamını yitirmişti.