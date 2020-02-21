Yeşim Meltem Şişli'nin 'inanç hürriyetine engel'den 9 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, 19 İSMEK çalışanı müşteki, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise müdahil olarak yer aldı. İddianamede, Yeşim Meltem Şişli’nin 19 Ağustos 2019’da Saraçhane hizmet binasında müştekilerle yaptığı toplantıda aşağılayıcı ifadeler kullandığı anlatıldı. Şişli’nin müştekilere günlük kaç kurs gezdiklerini, kurslara hangi imkânlarla gittiklerini sorduğu, müştekilerin de günlük 3-4 kurs gezdiklerini, kendi şahsi araçlarını veya toplu taşıma araçlarını kullandıklarını söylediği belirtildi.

Şişli’nin vücut dili ve ses tonu ile aşağılayıcı üslup kullanarak “Ya bu sıcakta zor olmuyor mu? Hem kapalısınız baş örtünüz de var. Terliyorsunuzdur da, kokuyorsunuzdur da. Bu ne görev aşkı” dediği ifade edildi.

İddianamede Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne atıf yapan savcılık, Şişli’nin ‘birden fazla kişinin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsini istedi.

Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçuna ilişkin dosya ise bu suç soruşturma izne tabi olduğu için ayrıldı.

'GERÇEKTEN MASUMUM'

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Şişli ise özetle şunları söyledi: “İSMEK bölge sorumluları ile toplantımız onlarla tanışmak, İSMEK binalarının fiziki durumu ile ilgili bilgi almak, önerileri dinlemek ve değerlendirmede bulunmak maksadıyla yapılmıştır. Giyim kuşamları ve aksesuarları ile ilgili herhangi bir şey söylemedim. Görev yaptığım süre boyunca başörtülü birçok personel ile birlikte çalıştım. Ancak hiç kimseyle din, dil, ırk, inanç, giyim, kuşam gibi hususlarda tartışmadım ve kimseyi de aşağılamadım. Gerçekten masumum.”