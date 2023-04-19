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Yeşim Akbaş'ın ölümünde komiser yardımcısı yeniden gözaltında

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#Manisa#Demirci İlçesi#Yeşim Akbaş
Yeşim Akbaşın ölümünde komiser yardımcısı yeniden gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 12:29

Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın (26) ölümüne ilişkin soruşturmada serbest bırakılan komiser yardımcısı Doğancan Y. (32), savcının itirazı sonrası yeniden gözaltına alındı.

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Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından, 14 Nisan'da saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş, hayatını kaybetti.

TABANCA KOMİSER YARDIMCISINA AİT

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Doğancan Y., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğancan Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Doğancan Y.'ye ait olduğu belirlendi. Doğancan Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın Doğancan Y.'nin el svabının alındığı, adli tıp kurumundan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.

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İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Akbaş'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda; Yeşim Akbaş'ın ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği, cesetten alınan örneklerin laboratuvar tetkiki bitiminde ayrıntılı otopsi raporunun düzenleneceği belirtildi. Yeşim Akbaş'ın cenazesi, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi. Demirci Cumhuriyet Savcılığı, komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin serbest bırakılması kararına, üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, Doğancan Y.'nin gözaltına alınmasına karar verdi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün akşam tekrar gözaltına alınan Doğancan Y., bugün adliyeye sevk edildi.

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#Manisa#Demirci İlçesi#Yeşim Akbaş

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