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Yeşilırmak can çekişiyor

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#Yeşilırmak#Tokat#Balık Ölümleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 07:00

11 ilden geçip 519 kilometre boyunca çevresine hayat veren Türkiye’nin en uzun nehirlerinden olan Yeşilırmak can çekişiyor. Nehrin Tokat’tan geçen kısmında hafta sonu önce balık ardından ördek ve kaz ölüleri bulunmuştu. Dün de ne yazık ki Amasya’dan balık ölümleri bildirildi.

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Sivas’ın kuzeydoğusundaki Suşehri ilçesi sınırları içindeki Kösedağ eteklerinden doğan ve Samsun’un Çarşamba ilçesinden Karadeniz’e dökülen Yeşilırmak Nehri’nde, çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Amasya’nın Hacılar Meydanı Mahallesi’nde su yüzeyine çıkan ölü balıkları gören mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, vatandaşları balık tutmamaları konusunda uyardı. Ekipler ardından yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hem nehirden hem de balıklardan numune aldı.

Yeşilırmak can çekişiyor

‘GEREKLİ NUMUNELERİ ALINDI’

Amasya Valisi Önder Bakan ile Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Yeşilırmak Nehri boyunca incelemede bulundu. Yaşanan balık ölümlerinin Amasya’dan kaynaklanmadığını belirten Vali Bakan, “Öğleden sonra saat 14.00 itibari ile ilimizden geçen Yeşilırmak üzerinde kısmı balık ölümleri ile karşılaştık. Bizler sahadayız ve bütün kurumlarımızla birlikte arkadaşlarımız sahada gerekli olan taramayı yapıyorlar, gerekli numuneleri aldılar. Bizim şehrimizden kaynaklanan bir durum değil. Gerekli değerlendirmeler yapıldı” ifadelerini kullandı.

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#Yeşilırmak#Tokat#Balık Ölümleri

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