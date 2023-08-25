Yeşilimiz  küle döndü... Çanakkale’de yangından kalan...

Haberin Devamı

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarındaki ormanlık alanda salı günü 11.30 sıralarında çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 11 köyün boşaltıldığı yangında, 95 kişi dumandan etkilendi. 8 vatandaşın tedavisi sürerken, önceki gece alevlere 4 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale sürdü. Dün havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden devreye girdi. Alevlere 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi ile 3 bin 100 personel ile müdahale edildi.

7 EV, 29 AHIR HASAR GÖRDÜ

Dün 11.00 sıralarında ise, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu ve “Çanakkale ruhunu buradan tüm Türkiye’ye gösteren taraflara canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Yumaklı, şu bilgileri verdi: “Can kaybımızın olmaması bizi son derece mutlu etti ancak etkilenen alanda yaşayan ekosistemdeki canlılar için içimiz yandı. Yaklaşık 26 bin 500 dönümlük ormanlık alan, 14 bin 300 dönümlük de tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 40 bin 800 dönümün etkilenmesi söz konusu. 7 ev ile 29 adet ahır ve benzeri yapı hasar aldı.

Haberin Devamı

İbrahim Yumaklı

48 HAVA ARACIYLA 9 BİN TON SU

Mücadele boyunca 10 uçak ve 38 helikoptere çıktık. Hava araçlarımız 503 saat uçuş yaptı. 2 bin 828 sorti yaptı. 9 bin tona yakın sukullanıldı. İHA’lar havadaydı. 790 kara aracı, iş makineleri, dozerler ve diğeraraçlar kullanıldı. Toplam 3 bin 774 personel görev aldı.”

Öte yandan İzmir, Manisa ve Bilecik’te ise dün çıkan orman yangınlarına kısa süre içinde havadan ve karadan müdahale edildi. Çanakkale’nin Biga ilçesinde de çıkan ot yangını ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Yağcılar köyünde yaşayan Zeki Demir’in yüzü ve elleri, alevlerin arasından hayvanlarını kurtarmak isterken yandı. Demir, çabalarına rağmen 35 küçükbaş hayvanını kurtaramadığını söyledi.

HAYALET KÖYLERDEN DUMAN TÜTÜYOR

Yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı, yanan alanlar dron ile görüntülendi. Ormanda geniş bir bölgede yeşil rengin griye döndüğü görüldü. Boşaltılan 11 köydeki manzara da görenleri ağlattı. Yangın bölgesindeki köylerde 85 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangının izlerini taşıyan köylerden hâlâ duman tüttüğü görüldü.

Hayvan Arama Kurtarma (HARK) ekibi, merkeze bağlı Yağcılar köyündeki bir çiftlikte yaralı halde kaplumbağa ve kurbağa buldu. Yaralı hayvanlar tedaviye alındı.

BENİMKİ MUTLULUK POZU

Yangını başından beri takip eden arkadaşımız Emin Mert Kırarslan, alevlerin kasıp kavurduğu yerlerdeki köyleri dolaştı: “Ormancısı, itfaiyecisi, askeri, sivili, pilotu ve köylüsü, ‘Çanakkale ruhu’yla verdikleri mücadeleyle yangını söndürmeyi başardı. Ben de yangından etkilenen yerlerdeki son durumu görmek için erken saatlerde yola koyuldum.

Haberin Devamı

ALEVLER 15 DAKİKADA GELDİ

İlk durağım Belen köyü oldu. Köylüler, baraja yakın olan köylerine alevlerin sadece 15 dakika içinde ulaştığını söyledi. Tahliyeyle ıssızlaşan köyde hayvanlarını bırakmadıklarını söyleyen İsmail İnce, “Bırakıp gidemezdim. Herkes gitti, biz kaldık” dedi. Sonra Ulupınar köyüne geçtim. Köyün girişinde 72 yaşındaki Rıza Süren’i incir ağacının altında buldum:

“5 yaşından beri hayvancılık yapıyorum. 70 keçimi ahırdan çıkararak kurtardım. Ama komşumun koyunları ormana kaçtı onlar telef oldu, gitti. Üzülmemek, kahrolmamak elde değil.” Rıza Amca, derin bir nefes çekerek hayvanlarıyla fotoğrafını çekmemi istedi. “Benimki mutluluk pozu olsun” dedi.