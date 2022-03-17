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Yeşilçam'ın usta ismi Kunt Tulgar hayatını kaybetti

#Kunt Tulgar#Yeşilçam#Yönetmen

Son dakika haberine göre; Sinema Emekçileri Sendikası, 1946 doğumlu Kunt Tulgar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Tulgar, Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı. Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.

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