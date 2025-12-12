Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden hafızalara kazınmıştı! 'Çiçek Abbas' minibüsü yeniden hayat buldu!

Haberin Devamı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Çiçek Abbas ile hafızalara kazınan klasik minibüslerden birisi, bu kez çocukların neşesi için yeniden hayat buldu.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin öncülüğünde hurdaya ayrılmış araç, geri dönüşüm çalışmalarıyla tamamen yenilenerek oyun alanına dönüştürüldü.

Başkan Zencirci, geri dönüşümün önemine dikkat çekerek "Hurdalıkta bekleyen aracımızı alıp çocuklarımız için eğlenceye, hemşehrilerimizin de eskiyi tebessümle hatırlayacağı bir anı köşesine dönüştürdük" dedi.

Germencik Belediyesi işletmesi Sini Kahvaltı Evi bahçesinde yerini alan kırmızı Çiçek Abbas minibüsü, üzeri çiçeklerle süslenmiş görünümü ve içine yerleştirilen basamaklarla minik ziyaretçiler için güvenli bir oyun alanı haline getirildi.

Hem nostalji hem de geri dönüşüm olarak dikkat çeken proje, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Başkan Zencirci, "Eskinin yeniyle harmanlandığı güzel Germencik'te her şey sizin için" ifadeleriyle projenin hem çevresel hem de sosyal yönüne vurgu yaptı.