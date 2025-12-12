×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden hafızalara kazınmıştı! 'Çiçek Abbas' minibüsü yeniden hayat buldu!

Güncelleme Tarihi:

#Çiçek Abbas#Germencik Belediyesi#Geri Dönüşüm
Yeşilçamın unutulmaz filmlerinden hafızalara kazınmıştı Çiçek Abbas minibüsü yeniden hayat buldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 11:07

Germencik Belediyesi, hurdaya ayrılmış ‘Çiçek Abbas' minibüsünü geri dönüştürdü. Belediyenin hurdaya ayrılmış araçları geri dönüşüm çalışmalarıyla yenilemesi en çok çocukları sevindirdi.

Haberin Devamı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Çiçek Abbas ile hafızalara kazınan klasik minibüslerden birisi, bu kez çocukların neşesi için yeniden hayat buldu.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin öncülüğünde hurdaya ayrılmış araç, geri dönüşüm çalışmalarıyla tamamen yenilenerek oyun alanına dönüştürüldü.

Yeşilçamın unutulmaz filmlerinden hafızalara kazınmıştı Çiçek Abbas minibüsü yeniden hayat buldu

Başkan Zencirci, geri dönüşümün önemine dikkat çekerek "Hurdalıkta bekleyen aracımızı alıp çocuklarımız için eğlenceye, hemşehrilerimizin de eskiyi tebessümle hatırlayacağı bir anı köşesine dönüştürdük" dedi.

Yeşilçamın unutulmaz filmlerinden hafızalara kazınmıştı Çiçek Abbas minibüsü yeniden hayat buldu

Haberin Devamı

Germencik Belediyesi işletmesi Sini Kahvaltı Evi bahçesinde yerini alan kırmızı Çiçek Abbas minibüsü, üzeri çiçeklerle süslenmiş görünümü ve içine yerleştirilen basamaklarla minik ziyaretçiler için güvenli bir oyun alanı haline getirildi.

Hem nostalji hem de geri dönüşüm olarak dikkat çeken proje, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Başkan Zencirci, "Eskinin yeniyle harmanlandığı güzel Germencik'te her şey sizin için" ifadeleriyle projenin hem çevresel hem de sosyal yönüne vurgu yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çiçek Abbas#Germencik Belediyesi#Geri Dönüşüm

BAKMADAN GEÇME!