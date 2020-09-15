MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeşilçam’ın ünlü yalısı satılmıyor
GeriGündem Yeşilçam’ın ünlü yalısı satılmıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Elif YAVUZ / DHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yeşilçam’ın ünlü yalısı satılmıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeşilçam’ın ünlü yalısı satılmıyor
Abone Olgoogle-news

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde yer alan ünlü yalı 19 milyon liradan açık arttırmayla satışa sunulmuştu. Hissedarlar ortak karar alarak yalının satışından vazgeçti.

Birçok Yeşilçam filmine ev sahipliği yapan İstanbul Kumburgaz’daki, denize sıfır 6 bin 265 metrekarelik arsa içinde bulunan Rauf Alanyalı’ya ait yalı, 19 milyon lira bedelle açık arttırmaya çıkarılmıştı. Yalının satışıyla ilgili açık arttırma dün gerçekleşecekti. Ancak tüm hissedarların talebiyle, yalının satışından vazgeçildi.

Büyükçekmece Mezat Salonu’nda gerçekleşecek açık arttırma için taraflardan Mehmet Ergen, Raciye Ercişli, Azade Hısım, Nercal Kaplancalı ve Süleyman Tufan Alanyalı geldi.

‘ORASI HEP İÇİMİZDE’

Satıştan vazgeçilmesinin ardından konuşan hissedarlardan Azade Hısım, “Orası muhteşem bir yer eninde sonunda satılacak ama biraz daha bize kaldığı için mutluyum. Orada da çok vakit geçirdik. Orası hep eski günlerdeki gibi içimizde” dedi.

Yeşilçam’ın ünlü yalısı satılmıyor
Yalı, Yeşilçam’ın kült filmlerinden ‘Şark Bülbülü’nde yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle