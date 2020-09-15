Yeşilçam’ın ünlü yalısı satılmıyor

Birçok Yeşilçam filmine ev sahipliği yapan İstanbul Kumburgaz’daki, denize sıfır 6 bin 265 metrekarelik arsa içinde bulunan Rauf Alanyalı’ya ait yalı, 19 milyon lira bedelle açık arttırmaya çıkarılmıştı. Yalının satışıyla ilgili açık arttırma dün gerçekleşecekti. Ancak tüm hissedarların talebiyle, yalının satışından vazgeçildi.

Büyükçekmece Mezat Salonu’nda gerçekleşecek açık arttırma için taraflardan Mehmet Ergen, Raciye Ercişli, Azade Hısım, Nercal Kaplancalı ve Süleyman Tufan Alanyalı geldi.

‘ORASI HEP İÇİMİZDE’

Satıştan vazgeçilmesinin ardından konuşan hissedarlardan Azade Hısım, “Orası muhteşem bir yer eninde sonunda satılacak ama biraz daha bize kaldığı için mutluyum. Orada da çok vakit geçirdik. Orası hep eski günlerdeki gibi içimizde” dedi. Yalı, Yeşilçam’ın kült filmlerinden ‘Şark Bülbülü’nde yer aldı.