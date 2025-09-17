Yeşilçam’dan ABD’ye tatlı tesadüfler

Haberin Devamı

Kitabı hazırlayan kızı Deniz Türkbaş “Bu kitap yalnızca ailemizin hikâyesi değil; aynı zamanda iki kültür arasında köprü kurmuş, sanatla ve aşkla yoğrulmuş bir hayatın belge niteliğinde aktarımıdır” diyerek kitabın Türk-Amerikan kültürel ilişkilerini bağlamındaki önemini vurguladı.

YARDIMLAR ORGANİZE ETTİ

Ayhan Türkbaş, Yeşilçam’ın filizlendiği dönemlerde ön plandaydı. Ayhan Işık ve Sadri Alışık kuşağına giden süreçte öne çıkan isimlerden biriydi. 1950’lilerin sonunda eşiyle ABD’ye yerleşti. Washington DC’den New York’a uzanan renkli bir hayata başladı. Sanat ve sinemadan kopmadı. Türk müziğini Amerikan kulüp sahnesine taşıdı. Kültürel faaliyetleriyle ABD’deki Türk diasporasının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Türk Amerikan toplumu için etkinlikler düzenledi, Türk Günü yürüyüşlerine katıldı ve Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde yardımlar organize etti. Türk toplumunun sevilen liderlerinden oldu. Kitapta Ayhan Türkbaş’ın Yeşilçam’dan ABD’ye uzanan yolcuğunun ışıltılı sahnelerden zorlu iş dünyasına kadar uzanan yolcuğundan dikkat çeken detaylar var.