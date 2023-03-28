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Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine ilaç attıkları müşterileri gasp ettiler

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#İzmir#Operasyon#Çete
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 13:59

İzmir'in Alsancak ilçesinde bulunan Kordon Boyu'nda bir çete, eğlence mekanlarında eğlenen insanların içeceklerine ilaç atarak gasp etti. Kordon çetesi olarak bilinen gruba polis sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını ise CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı.

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İzmir'in Alsancak ilçesinde bulunan Kordon Boyu'nda 'Kordon Çetesi' olarak bilinen bir grup bölgedeki eğlence mekanlarına çalışan olarak girerek müşterileri ilaçla uyuttu. İlaç etkisindeki kişileri binlerce lira dolandıran çeteye İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. 

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ CNN Türk ekranlarına operasyonun detaylarını anlattı. Uludağ "Kordon en güzel günbatımının izlendiği yerdir. Operasyonun ismi o yüzden Günbatımı olarak seçildi. Bir çete de burada bulunan eğlence mekanlarını mesken edinmiş. burada eğlenen insanları uyutucu ilaç vererek sersemletmişler. İlaçla uyuttukları müşterileri ise binlerce lira dolandırmışlar. Mağdurların şikayeti üzerine polis 6 aylık bir teknik takip düzenledi. Takibin sonucunda olayın vahim boyutta olduğu ve yüzlerce mağdurun olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu sabah itibarıyla da bu çeteye operasyon düzenlendi. Operasyona helikopterle de destek verildi" dedi. Uludağ 6 aylık bir teknik takibin olduğunu ve bu süreçte mağdurların sayısının 100'lerce kişi olabileceğini de açıklamasına ekledi. 

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#İzmir#Operasyon#Çete

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