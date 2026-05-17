Yeşilay ödülleri... İstedikleri dünyayı resmettiler

TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 14’üncü Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nda ödüller sahiplerini bulurken, ortaya çıkan eserler yalnızca bir yarışmanın değil genç kuşağın bağımlılıklara karşı sessiz ama güçlü manifestosunun da yansıması oldu. İlkokuldan liseye binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada çocuklar ve gençler resim, karikatür, şiir, hikâye, kompozisyon ve denemelerle bağımlılığın gölgesindeki dünyayı anlattı. Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 77 bin eserin gönderildiği yarışma, bu yıl rekor katılımla dikkat çekti.

4 MİLYON TL’LİK ÖDÜL

Fatih Sarayburnu’ndaki Yeşilay Genel Merkezi’nde düzenlenen törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmanın birincileri 40’ar bin, ikincileri 30’ar bin, üçüncüleri ise 25’er bin lira ödül aldı. Yarışmada 81 il birincisi ile finalde derece alanlara toplam 4 milyon 215 bin lira ödül dağıtıldı. Ancak törende öne çıkan yalnızca başarı değildi. Çocukların kurduğu cümleler ve çizdiği resimler, yetişkinlere yöneltilmiş güçlü birer uyarı niteliği taşıyordu.

BAĞIMLILIK VURGUSU

İlkokul kategorisinde Türkiye 1’incisi olan İzmir Torbalı Gazi İlkokulu öğrencisi Masal Yılmaz, ödül alan resminde iki ayrı dünya çizdi. Bir tarafta doğayla iç içe, mutlu aileler ve oyun oynayan çocuklar vardı; diğer tarafta ise ekran, alkol, uyuşturucu, kumar ve sigara gibi bağımlılıklar nedeniyle birbirinden uzaklaşmış ve zor durumdaki insanları çizdi. Henüz 10 yaşında olan Masal, “Sağlıklı ve umut dolu bir geleceği resmetmeye çalıştım” dedi. Lise kategorisi birincisi Bilecik Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ela Naz Bayrak ise eserinde insanı yaşama bağlayan duygularla bağımlılıkların bıraktığı izlere yer verdi.

DİJİTALDEN UZAK BİR GÜN

Ödül töreni yalnızca yarışmadan ibaret değildi. Program boyunca öğrenciler atölye çalışmaları, oyun alanları ve etkinliklere katıldı. Çocuklar, güneşli İstanbul gününde dijital ekranlardan uzak bir gün geçirmenin keyfini doyasıya yaşadı. Günün sonunda düzenlenen İstanbul Boğazı tekne turu ise öğrenciler için unutulmaz bir anıya dönüştü. Çocuklar eserlerinde anlatmaya çalıştıkları dünyayı, bir günlüğüne de olsa gerçekten yaşayabildi. Telefon ekranlarından uzak, birlikte oyun oynayan, konuşan, üreten ve aynı manzaraya birlikte bakan çocuklar...

Ela Naz Bayrak’a ödülünü Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç verdi.