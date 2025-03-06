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Yeşilay Haftası’nda bağımlılık uyarıları

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#Emine Erdoğan#Yeşilay Haftası#Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi
Yeşilay Haftası’nda bağımlılık uyarıları
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında açılışı yapılan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen programda konuştu.

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Bir anne, babaanne ve anneanne olarak Yeşilay ailesine teşekkür edip 105’inci yılını kutlayan Emine Erdoğan, sigara, alkol ve madde bağımlılığının tüm dünyada yükseldiğini söyledi.

Emine Erdoğan, “Uzmanlar, bilhassa uyuşturucu maddelerin daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir çeşitliliğe sahip olduğunu söylüyorlar. Özellikle kimyasal yöntemlerle üretilen sentetik uyuşturucular, tehlikenin boyutlarını daha da artırıyor. Mesela daha düne kadar gençleri sigaradan uzak tutmaya çalışırken, şimdi onları elektronik sigaraların pençesinden kurtarmaya çalışıyoruz. Farklı aromalar, özel tasarım kılıflarla cazip hale getirildi. Ancak ortaya çıktı ki elektronik sigara kullananlarda koroner kalp hastalığı, depresyon, kalp krizi ve felç riski çok daha yüksek” diye konuştu.

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Yeşilay Haftası’nda bağımlılık uyarıları

Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de katıldı. Emine Erdoğan ve beraberindekiler, merkezin açılış kurdelesini kestikten sonra merkezi ve danışanların el emeği ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Emine Erdoğan, sergi sırasında ebru sanatının yapımını izledi. Emine Erdoğan’a  atölye çalışmaları kapsamında danışanların yaptığı kara kalem portresi hediye edildi. 

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#Emine Erdoğan#Yeşilay Haftası#Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi

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