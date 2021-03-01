Yeşilay haftası ne zaman? İşte Yeşilay Haftası ile ilgili şiirler ve sözler
Her yıl mart ayında ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle Yeşilay Haftası kutlanmaktadır. Hafta boyunca tüm Türkiye’deki etkinliklerle anlam ve önemi hatırlatılan Yeşilay Haftası'nda sosyal medyada da paylaşımlar yapılıyor. Peki, Yeşilay haftası ne zaman, hangi tarihleri kapsıyor? İşte Yeşilay Haftası ile ilgili şiirler ve sözler...
Ülkemizde 1-7 Mart tarihleri arası Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Yeşilay Haftası önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan ve bağımlılık yaptığı bilinen sigara, alkol, uyuşturucu maddelerle mücadeleyi içermektedir.
Türkiye’de ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları artmakta, maddeye başlama yaşları gittikçe düşmektedir.
Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak iyi bir koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla mümkün olur.
Bağımlılık yapıcı madde kullanımının yaygınlaşmasını önleme ve kullanımını en alt düzeye indirme amacıyla, ilgili bütün kurum ve kuruluşların programlı, ciddi ve organize çalışmalar yürütmesi gerekmektedir. Sorunun çözümünde ise en etkili etken; koruyucu sağlık hizmetleri ve alınacak tedbirlerdir.
Yaşanan hızlı sosyal ve ekonomik değişmelere paralel olarak, sağlık sorunlarının boyutları da önemli ölçüde değişmektedir. Bağımlılık yapıcı madde kullanmaya başlamada, ergenlik dönemi özellikle riskli bir dönemdir. Bu dönemin getirdiği stresli ve fırtınalı kimlik kazanma süreci de, yukarıdaki sebeple beraber gençlerimizi, birçok zararlı alışkanlığın kazanılmasına açık hale getirmektedir.
Bağımlılık yapan maddelerin insan vücudunda başlıca; akciğer kanseri, karaciğer kanseri, ağız, yutak ve yemek borusu kanseri, bilinç kaybı gibi etkileri olduğu kanıtlanmıştır.
Sigara, alkollü içki ve her türlü bağımlılık yapan uyuşturucu maddelerin insan sağlığına, ekonomiye, aile huzuruna, milli ahlak ve savunma gücüne verdiği zararlar bugün rakamlara sığdırılamaz hale gelmiştir. Sigara ve alkol; sağlımıza zararlarının yanında, kullananların cebine ve ülke ekonomisine de büyük zararlar vermektedir.
Alışkanlıklarda ilk adım ve tadım son derece önemlidir. Kötü alışkanlıkların tecrübesi yoktur. Anne ve babaların bu konuda önemli sorumlulukları vardır. Çocuklarında meydana gelen ani karakter, davranış değişiklikleri ve her zamankinden fazla para harcamalarında iyi bir gözlemci olup, ilgilerini esirgememelidirler. Gerektiğinde mutlaka bir uzmana danışmalıdırlar. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bütün kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak, hepimiz için toplumsal görev kabul edilmeli ve herkes bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.
Ülkemizde önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan ve bağımlılık yaptığı bilinen sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin mevcut zararlarını toplumumuza göstermenin yanında; bu alışkanlıkları bırakmanın ve bu alışkanlıklardan kaçınmanın yollarını da göstermek önem taşımaktadır.
YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ
YEŞİLAY HAFTASI
Farkım yok benim, zehirli yılandan.
Dostluğum sahtedir, hepsi yalandan.
Belki de görünmüyor gerçek yüzüm,
Gözlere saldığım, acı dumandan.
Beni dost diye, göğsünde taşırsın.
Vazgeçmez, günden güne alışırsın.
Öyle uzun sürmez, bizim sevdamız.
Çok yakında, doktorla tanışırsın.
Sen yakarsan beni, yakarım seni
Düşünmem arkanda kalan kimseni
Sen dostum diye bana sarılırsın,
Ben de akrep gibi sokarım seni.
Kanında dolaşır benim zehirim
Sizin derdinize çare değilim
Yeter artık sizde bırakın beni
Paranızı güzel şeylere verin
Bazen kızar kederlenir içersin
Mutlu olur keyiflenir içersin
Mutlaka açık bir kapı bulunur
Hayatına kastın nedir içersin
Çetin içen içsin boş ver aldırma
Bu yüzden dostların kalbini kırma
İkaz ettin bitti senin görevin
Kendin dumanlı yerlerde durma
Muzaffer Çetin
***
YEŞİLAY
Yeşilay anne gibi koruyor,
Sevgiyle sarılıyor.
Bize uyarılar yapıyor;
Yeşilay önde gidiyor.
Bilinçlendiriyor,öğretiyor.
Alkolden uzak tutuyor.
Sağlıkla yarınlar kuruyor,
Yeşilay önde gidiyor.
İnsanlar çabuk soluyor.
İçki sigara öldürüyor.
Bunlara engel oluyor;
Yeşilay önde gidiyor.
Zeynep Nur Deke
***
YEŞİLAY
Biri dese sana:
Gel köle ol bana,
Seni yavaş yavaş öldüreyim.
Komik duruma düşüreyim.
İstersen bir canavara dönüştüreyim.
İzin verir misin ona?
İnanıyorum ki vermezsin.
Hatta kızar öfkelenir
Bunu söyleyen densize
Haddini bildirirsin.
Alkol, uyuşturucu, sigara
Yiğitçe olmasa da
Bunu hep yapıyor.
Bir zaafımızı bulup
Bizi esir alıyor.
O densiz, bürünür çokça
Moda, arkadaş kılığına.
Bizi, kandırır kurnazca.
Oysa değişen ne?
Aldanmaktır sadece;
Üstelik iki kere!
Saime Tavaslı
***
YEŞİLAY GENÇLİK MARŞI
Bir zamanlar gelecek,
Göğsümüz kabaracak,
Acunda dalgalansın,
Yeşil aylı bir bayrak.
Bu bayrağın altında,
Bil rahat yaşanacak.
Bayrağın dalgalanıp,
Göğsünde kabaracak.
Arkadaş varlığını,
İki şey doldurmalı.
Bunlar; vatan sevgisi,
Ülkü bağı olmalı.
F.Fuat ÇELEN
UZUN YEŞİLAY ŞİİRLERİ
Bin dokuz yüz yirmi, bir Mart sabahı
İçkiyle savaşa girdi YEŞİLAY
Yuvalar sönmesin, çekmesin ahı
Doğan tehlikeyi gördü YEŞİLAY
İnsanlar sağlığın bozmasın diye
Kendi mezarını kazmasın diye
Gelen nesillere sızmasın diye
Aldığı kararda durdu YEŞİLAY
Bu ülke bizimse, sağlıkla düze
Varalım hedefe, erelim haza
Yemyeşil bahara, sımsıcak yaza
Hedef köprüsünü kurdu YEŞİLAY
Sağlığın düşmanı, bela anası
Zarar veren her maddenin tanesi
Bölge, bölge; il, il derken hanesi
İzah etti, gezdi yurdu YEŞİLAY
Der Ozan İLHANİ, yanlış halinden
Düşer isen kimse tutmaz kolundan
Sende yürü YEŞİLAY ın yolundan
Kanayan yarayı sardı YEŞİLAY
İlhan Kınalı
***
GÜÇ VERİN YEŞİLAYA
Televizyon radyolar
Gazeteler ve basın
Hepimizde bu görev
Yazın yükseğe asın
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Mukaddes vatan borcu
Evet hep onurumuz
Hep el ele verirsek
Sağlam olur surumuz
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Dinleyin Yeşilay’ı
Kollayın verin destek
O gücünüz çoğalsın
Sakın hiç olma köstek
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Nedir onun gayesi
Acı felâketlerde
Göz yaşını dindirmek
Derhal memleketlerde
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Hasta olan insanı
Kötü alışkanlıktan
Bütünüyle kurtarmak
Onlar ayrılmaz haktan
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Bizi bölen zihniyet
Saygısız hain zorba
Yeşilay uyarıyor
Dikkat et anne baba
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Koruyucu çalışma
Hep küçük yaştan başlar
Uyarır vatandaşı
Yukarı kalksın başlar
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Müptelâ olanlara
O elini uzatır
Tedavi yollarını
Hep sürekli anlatır
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Vatan ve cemiyete
Kazandırır zevk duyar
Sevgi ve kardeşliği
İnanın onlar yayar
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Bütün okullarımız
Yeşilay kollarıyla
Birlikte çalışırlar
Sevinir hâlleriyle
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Konferans forum ve film
Faaliyetlerini
İlmî ahlâkî eser
Kurarlar setlerini
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya
Broşürler ve pankart
Gör daima hazırdır
Hasan diyor destek ol
Hepsi birer Hızırdır
Güç verin Yeşilay’a
Hem anneye hem baya