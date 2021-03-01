Yeşilay haftası ne zaman? İşte Yeşilay Haftası ile ilgili şiirler ve sözler

Ülkemizde 1-7 Mart tarihleri arası Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Yeşilay Haftası önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan ve bağımlılık yaptığı bilinen sigara, alkol, uyuşturucu maddelerle mücadeleyi içermektedir.

Türkiye’de ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları artmakta, maddeye başlama yaşları gittikçe düşmektedir.

Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak iyi bir koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla mümkün olur.



Bağımlılık yapıcı madde kullanımının yaygınlaşmasını önleme ve kullanımını en alt düzeye indirme amacıyla, ilgili bütün kurum ve kuruluşların programlı, ciddi ve organize çalışmalar yürütmesi gerekmektedir. Sorunun çözümünde ise en etkili etken; koruyucu sağlık hizmetleri ve alınacak tedbirlerdir.

Yaşanan hızlı sosyal ve ekonomik değişmelere paralel olarak, sağlık sorunlarının boyutları da önemli ölçüde değişmektedir. Bağımlılık yapıcı madde kullanmaya başlamada, ergenlik dönemi özellikle riskli bir dönemdir. Bu dönemin getirdiği stresli ve fırtınalı kimlik kazanma süreci de, yukarıdaki sebeple beraber gençlerimizi, birçok zararlı alışkanlığın kazanılmasına açık hale getirmektedir.

Bağımlılık yapan maddelerin insan vücudunda başlıca; akciğer kanseri, karaciğer kanseri, ağız, yutak ve yemek borusu kanseri, bilinç kaybı gibi etkileri olduğu kanıtlanmıştır.

Sigara, alkollü içki ve her türlü bağımlılık yapan uyuşturucu maddelerin insan sağlığına, ekonomiye, aile huzuruna, milli ahlak ve savunma gücüne verdiği zararlar bugün rakamlara sığdırılamaz hale gelmiştir. Sigara ve alkol; sağlımıza zararlarının yanında, kullananların cebine ve ülke ekonomisine de büyük zararlar vermektedir.

Alışkanlıklarda ilk adım ve tadım son derece önemlidir. Kötü alışkanlıkların tecrübesi yoktur. Anne ve babaların bu konuda önemli sorumlulukları vardır. Çocuklarında meydana gelen ani karakter, davranış değişiklikleri ve her zamankinden fazla para harcamalarında iyi bir gözlemci olup, ilgilerini esirgememelidirler. Gerektiğinde mutlaka bir uzmana danışmalıdırlar. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bütün kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak, hepimiz için toplumsal görev kabul edilmeli ve herkes bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

Ülkemizde önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan ve bağımlılık yaptığı bilinen sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin mevcut zararlarını toplumumuza göstermenin yanında; bu alışkanlıkları bırakmanın ve bu alışkanlıklardan kaçınmanın yollarını da göstermek önem taşımaktadır.



YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ



YEŞİLAY HAFTASI



Farkım yok benim, zehirli yılandan.

Dostluğum sahtedir, hepsi yalandan.

Belki de görünmüyor gerçek yüzüm,

Gözlere saldığım, acı dumandan.

Beni dost diye, göğsünde taşırsın.

Vazgeçmez, günden güne alışırsın.

Öyle uzun sürmez, bizim sevdamız.

Çok yakında, doktorla tanışırsın.

Sen yakarsan beni, yakarım seni

Düşünmem arkanda kalan kimseni

Sen dostum diye bana sarılırsın,

Ben de akrep gibi sokarım seni.

Kanında dolaşır benim zehirim

Sizin derdinize çare değilim

Yeter artık sizde bırakın beni

Paranızı güzel şeylere verin

Bazen kızar kederlenir içersin

Mutlu olur keyiflenir içersin

Mutlaka açık bir kapı bulunur

Hayatına kastın nedir içersin

Çetin içen içsin boş ver aldırma

Bu yüzden dostların kalbini kırma

İkaz ettin bitti senin görevin

Kendin dumanlı yerlerde durma

Muzaffer Çetin

***

YEŞİLAY



Yeşilay anne gibi koruyor,

Sevgiyle sarılıyor.

Bize uyarılar yapıyor;

Yeşilay önde gidiyor.

Bilinçlendiriyor,öğretiyor.

Alkolden uzak tutuyor.

Sağlıkla yarınlar kuruyor,

Yeşilay önde gidiyor.

İnsanlar çabuk soluyor.

İçki sigara öldürüyor.

Bunlara engel oluyor;

Yeşilay önde gidiyor.

Zeynep Nur Deke

***

YEŞİLAY



Biri dese sana:

Gel köle ol bana,

Seni yavaş yavaş öldüreyim.

Komik duruma düşüreyim.

İstersen bir canavara dönüştüreyim.

İzin verir misin ona?

İnanıyorum ki vermezsin.

Hatta kızar öfkelenir

Bunu söyleyen densize

Haddini bildirirsin.

Alkol, uyuşturucu, sigara

Yiğitçe olmasa da

Bunu hep yapıyor.

Bir zaafımızı bulup

Bizi esir alıyor.

O densiz, bürünür çokça

Moda, arkadaş kılığına.

Bizi, kandırır kurnazca.

Oysa değişen ne?

Aldanmaktır sadece;

Üstelik iki kere!

Saime Tavaslı

***

YEŞİLAY GENÇLİK MARŞI



Bir zamanlar gelecek,

Göğsümüz kabaracak,

Acunda dalgalansın,

Yeşil aylı bir bayrak.

Bu bayrağın altında,

Bil rahat yaşanacak.

Bayrağın dalgalanıp,

Göğsünde kabaracak.

Arkadaş varlığını,

İki şey doldurmalı.

Bunlar; vatan sevgisi,

Ülkü bağı olmalı.

F.Fuat ÇELEN



UZUN YEŞİLAY ŞİİRLERİ



Bin dokuz yüz yirmi, bir Mart sabahı

İçkiyle savaşa girdi YEŞİLAY

Yuvalar sönmesin, çekmesin ahı

Doğan tehlikeyi gördü YEŞİLAY

İnsanlar sağlığın bozmasın diye

Kendi mezarını kazmasın diye

Gelen nesillere sızmasın diye

Aldığı kararda durdu YEŞİLAY

Bu ülke bizimse, sağlıkla düze

Varalım hedefe, erelim haza

Yemyeşil bahara, sımsıcak yaza

Hedef köprüsünü kurdu YEŞİLAY

Sağlığın düşmanı, bela anası

Zarar veren her maddenin tanesi

Bölge, bölge; il, il derken hanesi

İzah etti, gezdi yurdu YEŞİLAY

Der Ozan İLHANİ, yanlış halinden

Düşer isen kimse tutmaz kolundan

Sende yürü YEŞİLAY ın yolundan

Kanayan yarayı sardı YEŞİLAY

İlhan Kınalı

***

GÜÇ VERİN YEŞİLAYA



Televizyon radyolar

Gazeteler ve basın

Hepimizde bu görev

Yazın yükseğe asın

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Mukaddes vatan borcu

Evet hep onurumuz

Hep el ele verirsek

Sağlam olur surumuz

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Dinleyin Yeşilay’ı

Kollayın verin destek

O gücünüz çoğalsın

Sakın hiç olma köstek

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Nedir onun gayesi

Acı felâketlerde

Göz yaşını dindirmek

Derhal memleketlerde

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Hasta olan insanı

Kötü alışkanlıktan

Bütünüyle kurtarmak

Onlar ayrılmaz haktan

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Bizi bölen zihniyet

Saygısız hain zorba

Yeşilay uyarıyor

Dikkat et anne baba

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Koruyucu çalışma

Hep küçük yaştan başlar

Uyarır vatandaşı

Yukarı kalksın başlar

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Müptelâ olanlara

O elini uzatır

Tedavi yollarını

Hep sürekli anlatır

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Vatan ve cemiyete

Kazandırır zevk duyar

Sevgi ve kardeşliği

İnanın onlar yayar

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Bütün okullarımız

Yeşilay kollarıyla

Birlikte çalışırlar

Sevinir hâlleriyle

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Konferans forum ve film

Faaliyetlerini

İlmî ahlâkî eser

Kurarlar setlerini

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya

Broşürler ve pankart

Gör daima hazırdır

Hasan diyor destek ol

Hepsi birer Hızırdır

Güç verin Yeşilay’a

Hem anneye hem baya