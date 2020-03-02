Yeşilay Haftası etkinliklerle hatırlatılıyor - İşte Yeşilay Haftası şiirleri ve etkinlikleri
Yeşilay Haftası etkinlikleri ve şiirleri için araştırmalar başladı. Yıllardır bağımlılıklarla mücadele eden, en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, bu yıl da Yeşilay Haftası dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında etkinlik düzenleyecek. Etkinliklerle geçecek olan Yeşilay Haftası boyunca okullarda da bu haftanın anlam ve önemini ifade eden şiirler okunacak. İşte Yeşilay Haftası etkinlikleri ve şiirleri…
Yeşilay Haftası; Yeşilay 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğu için Mart'ın ilk haftası, 1-7 Mart'ta kutlanan haftadır. Yeşilay Haftası'nda kötü alışkanlıkların topluma, aileye, bireye zararları anlatılır. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde kurulacak etkinlik alanlarında çocuk şenlikleri, bağımlılık eğitimleri, oyunlar, fotoğraf ve karikatür sergileri ile atölye çalışmaları Yeşilay Haftası boyunca ziyaretçileri ile buluşacak. Yeşilay Haftası’na özel şiirler okunacak ve bu haftanın anlam ve önemi hatırlatılacak.
Yeşilay Haftasına Özel Etkinlikler
4 Mart Çarşamba, 5 Mart Perşembe, 6 Mart Cuma ve 7 Mart Cumartesi boyunca devam edecek olan Yeşilay Haftası etkinlikleri //yesilayhaftasi.org/ adresi üzerinden paylaşıldı.
Yer: Üsküdar Meydanı – Yeşilay Dünyası
10.00 – 18.00 Bilgilendirme Stantları
10.00 – 18.00 Yeşil Sahne Söyleşileri
10.00 – 18.00 Karikatür Sergisi
10.00 – 18.00 Çocuk Etkinlikleri
10.00 – 18.00 Sanal Gerçeklik Deneyim Alanı
12.00 – 18.00 Cam Atölyesi
12.00 – 18.00 Origami Atölyesi
12.00 – 18.00 Maker Atölyesi
12.00 – 18.00 Mavi Kırlangıç Karikatür Atölyesi
13.00 – 18.00 Ödüllü Bilgi Yarışması
13.00 – 18.00 Yeşilay Ritim Grubu Gösterileri
YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ
YEŞİLAY
''İçki öldürür,
Kumar Söndürür,''
Cennet gibi evini
Viraneye döndürür.
Ya sigara nasıldır?
''Parasını el alır,
Dumanını yel alır,''
Hem çevreyi kirletir
Zehiri içene kalır.
Bunlara yaklaşmayalım.
Uzak yerde duralım.
Para, zaman, gücümüzü
İyi şeylere harcayalım.
BAYRAM YELEN
YEŞİLAY
Sigaranın dumanından,
İçkilerin zararından,
Uyuşturan zehirlerden,
İnsanları sen korursun.
Sakatlığa sebep olan
Ölüme kadar ulaşan
Sarhoşların kazasından,
İnsanları sen korursun.
Yeşilaylı bayrakların
Üstümüzde dalgalansın.
Sağlık dolu rüzgarların
Eksilmeden esip dursun.
Kıymet ÖZDEMİR
Sağlığa Zarar
Sigara, içki ve kumar,
Hepsi sağlığa zarar.
Kendini, keseni düşün,
İnsan canına mı kıyar?
Eroin, kokain, esrar,
Gençliğini tüm yıkar.
Aileni, kendini düşün;
İnsan, iki kez mi doğar?
Kâzım SAYMALI
YEŞİLAY HAFTASI
Yeşil temiz bir hilal
Yepyeni doğmuş gibi.
Ak bir bayrak üstüne
Gelip de konmuş gibi.
Bu bayrağın vatanı,
İnananların kalbi,
Yeşilay’ın altında
Hepsi kaynaşmış gibi.
İçkinin baş düşmanı,
Bu yeşilaycılardır.
Savaşları durmadan,
Sürüp gider yıllardır.
İ. Hakkı TALAS
KURTULUŞ
Sigaradan tavanları sararmış
Cam buğulu, görünmüyor kim varmış.
Tutulanlar kurtulmayı ararmış.
Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen.
Bıraktın mı eve ekmek parası?
Geçer mi hiç bu yuvanın yarası?
Sarhoşlardır toplumun yüzkarası.
Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen…
İçki birçok felakete yol açar.
Bir değil de binler çeşit dert açar.
Aklı olan bu zehirden tez kaçar.
Kurtulursun Yeşilay’ı dinlersen.
YEŞİLAY
İçki, kumar tutkusu,
İnsanları mahveder
Yeşilay buna karşı
Sürekli savaş eder.
Gönüllü bekçisidir.
İnsani değerlerin.
Onun mutluluğudur,
Mutluluğu fertlerin
Yardımcı olmalıyız,
Biz bu sosyal kuruma
Karakterli bir gençlik,
Kazandırır yurduma
YEŞİLAY
Geldi yine bak Yeşilay Haftası
İçki düşmanlarının yüzü güldü
Dolup boşalırken bu şerbet tası
İnsanların yüzlerine kan geldi
İçki yerine süt, ayran içmeli
Bol bol üzüm, elma, armut yemeli
Bunlar sağlık kaynağı bilinmeli
Süt içenlerin tümüne can geldi
İçki evleri temelinden yıkar
İnsanı birbirine düşman eder
Kişi bilincini yok edip gider
Bol meyve yiyenlere derman geldi
Etem Ütük
YEŞİLAYCI
Kaptırma kendini eğri yollara,
Ömrünce iyiyi, güzeli ara
Önce sağlığına, sonra kesene
Her adım başında takılır çelme.
Elbet zararlıdır sigara, içki
Sonunda pişmandır içenler belki
Türlü felaketler içinden doğar
Onun kadar büyük bir düşman mı var?
Ben Yeşilaycıyım övünmek hakkım
Başımda sapasağlam duruyor aklım
B.G. Şavlı
YEŞİLAY
Düşmanların içinde
İçki en korkunç olanı!
Bin dokuz yüz yirmide
Yeşilay Derneği’ni
Kurmuştur Mazhar Osman.
Zehir çabuk öldürür,
İçkiler yavaş yavaş.
Kimi zehir öldürür,
Kimi gözden döker yaş.
Sofrada tek içkiye
Yer ayırma arkadaş!
M.Necati ÖNGAY
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