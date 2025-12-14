'Yeşil yaşıyor mu?' tartışması | 'Telefonla aradığı' iddia edilmişti: İçişleri Bakanlığı gerçeği açıkladı

Haberin Devamı

Bakanlığın resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

11 Aralık 2025 tarihinde “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır.

Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir.

3 KEZ ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür. 2. arama 15 dakika sürmüştür. 3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür.

Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir.

Şahsın, “Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten” suç kaydı bulunmaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.