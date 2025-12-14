×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Yeşil yaşıyor mu?' tartışması | 'Telefonla aradığı' iddia edilmişti: İçişleri Bakanlığı gerçeği açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Yeşil#Telefon#Yeşil Yaşıyor Mu?
Yeşil yaşıyor mu tartışması | Telefonla aradığı iddia edilmişti: İçişleri Bakanlığı gerçeği açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 15:44

Bir gazetecinin 'Yeşil tarafından arandım' iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Çok konuşulan bu konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu gazeteye yapılan üç aramanın açık cezaevinden, C. A. adlı hükümlü tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Haberin Devamı

Bakanlığın resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

11 Aralık 2025 tarihinde “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır. 

Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir. 

3 KEZ ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür. 2. arama 15 dakika sürmüştür. 3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. 

Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. 

Şahsın, “Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten” suç kaydı bulunmaktadır. 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Gözden KaçmasınAK Parti Sözcüsü Çelikten Özgür Özele Cemevi tepkisi: Siyasi bühtandırAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e Cemevi tepkisi: Siyasi bühtandırHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeşil#Telefon#Yeşil Yaşıyor Mu?

BAKMADAN GEÇME!