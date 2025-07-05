‘Yeşil vatan’ın kahraman savaşçıları... Cansiperane alevlerle mücadele

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Türkiye orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son bir haftada ülkenin dört bir yanında toplam 624 orman yangını çıktığını açıkladı. Alevler en çok İzmir’i yaktı. Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki yangınları atlattıktan sonra İzmir bu kez Çeşme, Ödemiş ve Buca yangınlarıyla sarsıldı. Çeşme yangını 45 saatlik mücadeleyle kontrol altına alındı, Buca’da 2’nci, Ödemiş’te 3’üncü günde alevlerle savaş sürdü. Muğla’nın Milas ilçesinde de orman yangını çıktı. Bu amansız savaşın en büyük kahramanları ise orman işçileri ve itfaiye erleri oldu. Onlara sivil toplum kuruluşları, bölge halkı ve gönüllüler de destek verdi.

‘BURASI CEHENNEM OLDU HAKKINIZI HELAL EDİN’

Günlerce uyumadan, ilçeden ilçeye koşup canla başla yangınları söndürmek için savaş veren kahramanlar, ‘kontrol altına alındı’ açıklamasının ardından buldukları bir köşeye yığılıp dinleniyor. Kahramanlar bu yolda zor anlar da yaşıyor, ölümden dönüyor. Acı haber ise önceki gün Ödemiş’ten geldi. Alevlerin içinde kalan orman işçisi İbrahim Demir şehit oldu, şoför Ragıp Şahin de yaralandı. Buca’da da bir arazöz metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin arasında kaldı. Ekibin yaşadığı panik görüntülere de yansıdı. Alev kapanına sıkışan itfaiyecilerden birinin “Cehennem oldu burası” dediği, bir diğerinin ise “Camı kapat, hakkınızı helal edin” diye bağırdığı ve arkadaşlarını “Korkmayın” diyerek sakinleştirmeye çalıştığı duyuldu.

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BAKAN YUMAKLI: BİR HAFTADA 624 YANGIN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son bir haftanın orman yangınlarıyla mücadelede çok yoğun geçtiğini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Bu yılın 6 ayında 1305’i ormanlık alanda, 1739’u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 yangın çıktı. Bu yangınlarımıza Cumhuriyet tarihimizin en büyük kara ve hava filosuyla deneyimli 25 bin orman kahramanı kardeşimizle müdahil olduk. Hava araçlarımız yaz başından bu yana 16 bin 35 sorti yaptı, 52 bin ton su atıldı.

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ÇEŞME, BUCA, ÖDEMİŞ KONTROL ALTINDA

Yangınların yaklaşık 624’ü sadece son bir haftada çıktı. Son bir haftadaki 624 yangının 621 tanesini kontrol altına aldık. İzmir Çeşme’de yangın kontrol altına alınmıştır. Bugün (dün) 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın, Çanakkale Çan’daki yangınlarda kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları sürüyor. Muğla Milas, Manisa Saruhanlı yangınları büyük ölçüde kontrol altında.

HATAY DA YANIYOR

Hatay Dörtyol’da saat 16.19’da çıkan yangına, 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir.”

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Öte yandan gece boyunca karadan müdahalenin sürdüğü Hatay Dörtyol ve Payas’ta 9 yayladaki 1870 kişi tahliye edildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: 538 KİŞİ YARALANDI

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için gittiği Giresun’da, valiliği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada orman yangınlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Şimdiye kadar 538 kişi orman yangınlarından etkilendi, hafif yaralısından görevlisine kadar... 1’i ağır olmak üzere 3 hastamız tedavi altında. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyorum.”

ŞEHİT İŞÇİYE ACI VEDA

Yangına müdahale etmek için Konya’dan Ödemiş’e giden ve görevi başında şehit olan dozer operatörü evli ve 3 çocuk babası İbrahim Demir için dün İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törenin ardından Demir’in cenazesi memleketi Konya’nın Ilgın ilçesine götürüldü. İbrahim Demir, Şıhbedrettin Camisi’ndeki törenin ardından eşi Hatice, çocukları, babası Abdulkadir, annesi Ayşe Demir’in gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, “Tarifi imkansız büyük bir üzüntü içerisindeyiz” dedi.

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2 KİŞİ CAN VERMİŞTİ ÖDEMİŞ 3’ÜNCÜ GÜNÜNDE

İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü akşam saatlerinde çıkan yangın 3’üncü gününe girdi. Tosunlar Mahallesindeki evlerin tamamı, Suçıktı Mahallesi’ndeki evlerin ise bir kısmı küle döndü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İbrahim Erkan’ın (81) cesediyle karşılaşmıştı. Önceki gün de Köseler Mahallesi civarında yangına müdahale eden ekiplerden Konya Orman Bölge Müdürlüğü dozer operatörü İbrahim Demir (39) alevlerin arasında kalarak şehit olmuş, yaralanan şoför Ragıp Şahin tedaviye alınmıştı. Kara ekiplerinin çalışması gece de sürerken dün sabah 4 uçak ve 10 helikopter ile havadan müdahale yeniden başladı. Ancak sert esen rüzgâr çalışmaları güçleştirdi. Alevlerin sıçradığı Karadoğan Mahallesi’nde de çok sayıda ev, ahır ve bahçe zarar gördü.

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MAHSUR KALAN AİLEYİ MEHMETÇİK KURTARDI

Ödemiş’teki orman yangınında mahsur kalan aile, bulundukları yerden askeri helikopterle alındı. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Köyü’nde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişilik aile, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kurtarıldı. Hava Kuvvetleri personelimiz, kurtardıkları ailemizi helikopter ile güvenli bir şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti” denildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında 12 ilde çıkan 65 orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, çoğu insan kaynaklı olan yangınlarla ilgili 44 kişinin gözaltına alındığını, 10 kişinin tutuklandığını, 6’sına adli kontrol uygulandığını, 15 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

EVLERİ YANANLARA 12 MİLYON 260 BİN TL

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Bilecik, İzmir ve Hatay’daki orman yangınlarından etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 12 milyon 260 bin lira kaynak aktardıklarını açıkladı.