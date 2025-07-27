‘Yeşil Vatan’da kırmızı alarm... Aşırı sıcaklar ve sert rüzgâr çıra etkisi yapıyor

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BİRBİRİ ardına kül olan ormanlar, şehit verdiğimiz canlar günlerdir yüreğimizi dağlıyor. Yeşil vatan kahramanları, canları pahasına yangınla mücadele ediyor. Ancak aşırı sıcaklar ve sert rüzgârlar, mücadeleyi zorlaştırıyor. Son günlerde çıkan orman yangınlarından 9’u dün kontrol altına alındı. 2 bölgedeki yangın 4’üncü gününe girdi. Dün 8 noktada daha yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Çok riskli olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde, 28’i ormanlık, 48’i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik. Özetleyecek olursak, Ankara Eymir yangını tamamen kontrol altına alındı, Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke ve Antalya Serik yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Böylelikle 3 ilimizdeki 4 yangında herhangi sorun kalmadı. Halihazırda devam eden ve bütün gece sürecek olan, umuyorum ki içlerinden birkaçı için güzel haberler vereceğimiz, Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı’daki ikinci yangın, Kahramanmaraş Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel yangınları devam ediyor. Ağustosun ilk haftasına kadar sürecek şiddetli sıcak ve kuraklıkla birlikte rüzgârların olacağı yönünde. Ancak bizi zorlayan aynı il içerisinde birden fazla farklı alanlarda yangın çıkması ya da riskli gördüğümüz alanlarda yangın çıkmasıyla güçlerimizin bölünmesi. Altını özellikle çiziyorum, bizi en çok zorlayan orman alanları dışında başlayarak ormana sirayet eden yangınlar. Her bölgemiz için teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızdan 81 ilimiz için, ülkemizin her bir noktası için yangına sebebiyet verecek herhangi faaliyette bulunulmamasıyla ilgili hassasiyet istirham ediyorum.”

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ADALET BAKANI TUNÇ: 17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bartın’ın Ulus ilçesinde önceki gün 2 ev ve 2 samanlığın yandığı köyde incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu bilgileri verdi: “Ülke genelinde son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarda 17 kişi tutuklu durumda. Soruşturmalar yargımız tarafından yapılıyor. Önemli olan bu yangınların çıkmaması, çıkan yangınların da herhangi bir can kaybına sebebiyet vermeden söndürülebilmesi.”

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YEŞİL BURSA... ORHANELİ KESTEL VE GÜRSU ALEV ALEV

- Uludağ ve eteğindeki ormanlarıyla ünlü yeşil Bursa’da saat 16.30’da Orhaneli ile saat 17.20’de Kestel ve Gürsu ilçelerinde çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Hava kararana kadar havadan ve karadan müdahale, gece boyunca karadan devam etti. Kestel’de başlayarak Gürsu ilçe sınırlarına kadar ulaşan yangın nedeniyle Karahıdır Mahallesi’ndeki 170 ev tahliye edildi. Yangının ulaştığı taş ocaklarında patlamalar meydana gelirken Bursa-Ankara Otobanı ulaşıma kapatıldı. Kestel’in İğdir Mahallesi de tahliye edildi. Öte yandan bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında gerçekleştirilen Athena Grubu’nun konseri, yangınlar nedeniyle yarıda kesildi.

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VATANDAŞLAR TRAKTÖR VE DAMACANA İLE KOŞTU

Bursa’daki yangın söndürme çalışmalarına TOMA’ların yanı sıra vatandaşlar da traktörler, su tankerleri ve damacanalarla su taşıyarak destek verdi.

BAŞKENTE DUMAN ÇÖKTÜ

Eymir Gölü çevresindeki ormanda dün sabah çıkan yangının dumanları, Ankara’daki yerleşim alanlarının üzerini kapladı. Yangın akşam üzeri kontrol altına alınabildi.

DİLSİZ CANLARA YARDIM ELİ

Hava sıcaklığının 46.1 dereceye ulaşmasıyla son 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırılan Antalya Gazipaşa’da önceki gün çıkan ve rüzgârın etkisiyle hızla yayılan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi dün de sürdü. Serik ilçesi Kızılbük mevkisinde de saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını akşam kontrol altına alındı. Orman işçileri ve gönüllüler, yanma tehlikesindeki canlıları da kurtarıp güvenli alanlara taşıdı.

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İKİ MAHALLE BOŞALTILDI

Antalya Gazipaşa’daki yangın, gece rüzgârın etkisiyle komşu Mersin’in Anamur ilçesine yaklaştı. Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile belediye ekipleri, yangının sıçrama ihtimaline karşı önlem aldı. Anamur Kaymakamlığı’nca Karaağa Mahallesi’ndeki 125 vatandaş ve Lale Mahallesi’ndeki 139 vatandaş, tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahallelerdeki 260 küçükbaş da güvenli bölgelere götürüldü.

YANIK KOKUSU ŞEHRİ SARDI

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar Köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz’da saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla Köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de aynı gün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre ilçe ve illerden yangınla mücadele için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile polis TOMA’ları sevk edildi. Dün 4. gününe giren yangında alevlerin sıçradığı Cumayanı köyü tahliye edildi. Yangının büyümesiyle birlikte Karabük- Ankara karayolu ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor. Kent genelinde orman yangınlarıyla havadan ve karadan mücadele gece boyunca sürdü.

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TÜM ZAMANLARIN SICAKLIK REKORU

ÜLKE genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasıyla önceki gün tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Daha önce en yüksek sıcaklık 15 Ağustos 2023’te Eskişehir Sarıcakaya’da 49.5 olarak ölçülmüştü. ŞANLIURFA 55 DERECEYİ GÖRDÜ: Dün ise termometreler şehirde 55 dereceyi gösterdi. Şırnak’ın Silopi ilçesinde de hava sıcaklığı 50.5 dereceye ulaştı.

ANTALYA YANIYOR: Gün içerisinde hava sıcaklıkları Mardin Kızıltepe’de 49.6, Şırnak Cizre’de 49.4, Şanlıurfa Ceylanpınar’da 49, Batman Hasankeyf’te 47.9, Diyarbakır Silvan’da 47.6, Gaziantep Karkamış’ta 47.3, Kilis Elbeyli’de 46.9, Antalya Kaş’ta 46.7, Adıyaman’da 46.3, Antalya kent merkezinde 46.1 seviyesine ulaştı.

DAHA DA ARTACAK: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önceki gün yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.