Yeşil vatan uğruna 10 kahraman şehit

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ESKİŞEHİR Seyitgazi’de önceki gün sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle komşu il Afyonkarahisar’a doğru yönelen alevlerin ilerlemesini engellemek için sabaha kadar ekipler mücadele verdi. Alevlerin Afyonkarahisar’a ilerlemesi durdurularak kontrol altına alındı. Dün rüzgârın etkisiyle yangın Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki ormana sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, iş makinelerinin açtığı yollardan yüksek tepelere ulaşan orman işçileri, alevleri söndürmek için büyük mücadele verdi. 1 orman işçisi elinden yaralandı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, akşam saatlerinde AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan Seyitgazi’de tepe noktalarda söndürme çalışmasında yer alan bazı arkadaşlarından haber alamadıklarını, Genelkurmay ve bakanlıklar nezdinde çalışma başlatıldığını duyurdu. Kısa süre sonra acı haber geldi.

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Eskişehir yangını Afyonkarahisar’a ulaşırken ekiplerin müdahalesi dün de sürdü. Yaralanan orman işçileri tedaviye alındı.

14 YARALIDAN 1’İ YOĞUN BAKIMDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seyitgazi’de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangına müdahale eden 19 orman işçisi, 5 AKUT mensubu 24 kişinin aniden değişen rüzgârla alevlerin arasında kaldığını, 5’i orman işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü 10 kahramanın şehit olduğunu duyurdu.

BAKAN YUMAKLI: BUGÜNDEN İTİBAREN TEYAKKUZDA OLALIM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir-Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Yumaklı, Ankara Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bugün Türkiye'de 9 büyük yangın çıktığını belirten Yumaklı, bununla beraber 11 büyük yangınla olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarla mücadele ederek bu yangınlara bütün güçleriyle ve imkanlarıyla karşı koyduklarını söyledi.

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Söz konusu yangınlardan 4'ünde problem olmadığını vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Eskişehir-Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu, 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Bu arkadaşlarımızdan 14'ü şu anda farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında bulunuyor. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime de Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum."

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Yumaklı, Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1 ve Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırlarına gelip orada etkili olan 1 olmak üzere toplam 7 yangınla şu saat ve dakikalarda mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve olağanüstü rüzgar, hava değişkenlikleriyle birlikte bizi bekliyor." dedi.

'TEYAKKUZDA OLALIM'

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yumaklı, vatandaşlardan hassasiyet ve ekstra dikkatle teyakkuzda olmalarını istedi. 1 Haziran'dan bu yana her şartta, platformda ve açıklamalarında bundan söz ettiklerine işaret eden Yumaklı, "Çok yüksek sıcaklık, yüksek şiddetli rüzgar, düşük nem artık bunu basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

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ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELİ OLDU

Yaşamını yitirenlerden Alperen Özcan, Tekin Enes Sarıyıldız, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Bayram Eren Arslan’ın AKUT gönüllüsü; Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel’in orman işçisi olduğu açıklandı.

Şahin ve Ütni’nin Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine sevk edilen ekipte yer aldığı belirlendi. Kurtarılan 14 kişi hastanelerde tedaviye alındı. Ardından 7 kişi taburcu, edilirken tedavisi süren 7 kişiden 1’i ise yoğun bakımda. Öte yandan yangınla ilgili Eskişehir ve Afyonkarahisar Başsavcılıklarınca soruşturma açıldığı ve Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği açıklandı.

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10 gün ÖNCE EVLENMİŞTİ

Yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman’ın 14 Temmuz’da evlendiği ve işe yeni başladığı öğrenildi.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan birer taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında “Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: 7 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit olan 10 kişiye Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Memişoğlu, açıklamasının devamında yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Halen 7 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızdan 6’sının durumu iyi, 1 yaralımız ise yoğun bakımda yakın takip edilmektedir. Diğer yaralılarımız taburcu edilmiştir. Hastalarımızın tedavi süreçleri titizlikle takip edilmekte olup, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu acı olayda hayatını kaybeden kahramanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."

4-22 TEMMUZ’DA 61 ORMAN YANGINI

Sakarya Geyve’nin kırsal Hacılar Mahallesi mevkisinde geçen pazar 17.00 sıralarında çıkan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken alevler ertesi gün Bilecik Osmaneli’ye kadar yayıldı. Yangın dün 4. günde kontrol altına alınırken, bu kez ilçenin Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde yangın çıktı.

Sakarya Hendek’te de önceki gün 16.30 sıralarında çıkan orman yangını da havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla 4 saatte kontrol altına alındı.

SAKARYA: Sakarya Geyve’nin Doğançay Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir Urla’ya bağlı Kuşçular Mahallesi’nde de önceki gün 19.30 sıralarında çıkan yangın dün kontrol altına alındı.

İZMİR: İzmir Urla’nın yeşili yangın sonrası griye döndü.

Karabük Safranbolu’ya bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve Ovacık ilçesine sıçrayan orman yangınında 40 ev yandı, 250 hektar alan zarar gördü. Safranbolu’da 10 köy boşaltıldı.

Manisa Yunusemre’nin Aşağıkayapınar Mahallesi’nde dün akşam çıkan orman yangınına 2 uçak, 4 helikopter ve 42 ekiple müdahale tüm gece sürdü.

KARABÜK: Karabük’te 550 dönümlük karaçam ormanı kül oldu.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 - 22 Temmuz arasında çıkan 61 orman yangını ile ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını, 4’ünün tutuklandığını, 19’u hakkında adli kontrol verildiğini belirtti.