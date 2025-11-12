Yeşil vatan seferberliği

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) düzenlediği ve “Geleceğe Nefes” adı altında her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliğe bu yıl da yüksek ilgi vardı. Yurdun dört bir köşesinde milyonlarca fidan toprakla buluştu. Bu yılki tema, ‘Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan’ sloganıyla belirlendi. Bu yıl başta orman yangınlarıyla zarar görmüş alanlar olmak üzere, Türkiye’nin her noktası ağaçlandırılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıklamalarına göre, hedef bir yılda 550 milyonu fidanı torakla buluşturmak. Bu kapsamda dün, 11 Kasım’da 81 il ve 922 ilçede milyonlarca fidan dikimi gerçekleştirildi.



