'Yeşil Vatan' için Türkiye tek yürek: Binlerce gönüllü CİMER’e koştu

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Başvuruların büyük kısmı, yangın söndürme çalışmalarına bizzat katılmak isteyen gönüllülerden geldi. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaş, “Yeşil Vatan için göreve hazırım!” mesajıyla CİMER’e ulaştı. Vatandaşların duyarlılığı, orman yangınlarıyla mücadelenin artık yalnızca devletin değil, tüm toplumun ortak seferberliği hâline geldiğini gösterdi.

VATANDAŞLARDAN SOMUT ÖNLEMLER VE TEKNOLOJİ ÇAĞRISI

CİMER, gelen başvurular yalnızca gönüllülük değil, önleyici tedbirlere dair güçlü öneriler de içerdi:

• Ormanlık alanlarda mangal ve piknik ateşi yasağı,

• Yaz aylarında havai fişek kullanımının sınırlandırılması,

• Anız yakmaya ağır yaptırımlar,

• Drone, sensör ve yapay zekâ destekli erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması,

• Hızlı müdahale ekipleri ve modernize hava araçlarının artırılması.

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Bu öneriler, vatandaşın sadece soruna değil, çözümün de parçası olmak istediğini gösterdi.

Orman Yangınlarına Karşı Türkiye’nin GücüTarım ve Orman Bakanlığı, her yıl sezon öncesi hazırlıklarını titizlikle yürütüyor.2025 itibarıyla Türkiye, yangınla mücadelede Avrupa’nın en donanımlı ülkelerinden biri:• 27 yangın söndürme uçağı, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın kara aracı, 25 bini aşkın personel aktif görevde. Yapay zekâ destekli erken uyarı sistemleri, yangın tespit süresini 2 dakikaya düşürürken, ilk müdahale süresi ortalama 11 dakikaya indi.Ülke genelinde 776 gözetleme kulesi ile 7/24 takip yapılıyor, olası yangınlara en hızlı şekilde müdahale ediliyor.

TOPLUM VE DEVLET EL ELE: YEŞİL VATAN NÖBETTE

CİMER’e iletilen başvurular, toplumda yangınlara karşı güçlü bir duyarlılık ve ortak sorumluluk bilinci oluştuğunu gözler önüne seriyor. Vatandaşlar yalnızca yangınların önlenmesini değil, yanan alanların hızla yeniden yeşertilmesini de istiyor. Fidan dikim kampanyaları, gönüllü katılım ve Yeşil Vatan bilinci, Türkiye’yi orman yangınlarına karşı her zamankinden daha güçlü kılıyor.