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Yeşil vatan için sıkı takip: Orman yangınlarında 29 şüpheliye adli işlem

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#Orman Yangınları#Akın Gürlek#Yangın
Yeşil vatan için sıkı takip: Orman yangınlarında 29 şüpheliye adli işlem
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 07:00

16 ilde 1 Haziran’dan bu yana çıkan 44 orman yangını mercek altında.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda önemli verileri paylaştı. Bakanlık bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı’nın yangınlara ilişkin tüm adli süreçleri anlık takip ettiğini belirten Gürlek, şöyle dedi: “Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımız, orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ediyor. Cumhuriyet başsavcılıklarımız; ilgili kamu kurumlarıyla eşgüdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor.

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1 Haziran 2026’dan bu yana  meydana gelen 44 orman yangını nedeniyle yürütülen soruşturmalarda 29 şüpheli belirlendi. 6 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 6 şüpheli ise gözaltında ve  adli işlemleri halen devam ediyor.”

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Gürlek, soruşturmalarda olay yeri inceleme bulguları, kamera kayıtları, iletişim verileri, tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve teknik incelemelerin birlikte değerlendirildiğini belirterek, yangınların yalnız çıkış nedeni değil, kusur ve sorumluluk zincirinin de ortaya çıkarıldığını vurguladı.

FAİLİ MEÇHUL KALMAYACAK

Bakan Gürlek, “Ormanlarımızı kasten yakanlar da tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına sebebiyet verenler de yaptıklarının hesabını verecek. Deliller eksiksiz toplanacak, sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunun öngördüğü yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır” dedi.

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İlk tespitlere göre bazı yangınların kasten çıkarıldığı, bazılarının ise kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım, biçerdöver arızası, spiral kesme makinesi kullanımı, arıcılıkta kullanılan körükten çıkan kıvılcım, bahçede yakılan ateş ve elektrik direğindeki sigorta patlaması nedeniyle başladığı değerlendirildi. İzmir Torbalı ve Muğla Ortaca’da kasten çıkarıldığı değerlendirilen yangınlar nedeniyle tutuklama kararları verilirken, Balıkesir Burhaniye’de kaynak sırasında çıkan kıvılcım, Adıyaman’da ise kulübeyi yaktığını beyan eden şüpheli hakkında tutuklama tedbiri uygulandı.  Gürlek,  “Yeşil vatan milletimizin ortak emaneti ve gelecek nesillerimizin hakkıdır. Başsavcılıklarımız ile kolluk birimlerimiz arasındaki koordinasyon kararlılıkla sürdürülecek. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir” vurgusu yaptı.

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#Orman Yangınları#Akın Gürlek#Yangın

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