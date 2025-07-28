Yeşil vatan için gönüllü oldu, kaza sonucu yaşamını yitirdi... Acılı evlattan göz yaşartan veda: Bayrağa sarılı tabutunu öpüp ağladı

Haberin Devamı

Bolu'da bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Ahmet Demir, cumartesi günü gönüllü olarak Bursa'da çıkan orman yangınına destek vermek için bölgeye gitti. Demir, yangın bölgesine su taşırken tankerin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

BABAYA ACI VEDA

Ahmet Demir için Paşaköy Mahallesi'ndeki Paşaköy İlkokulu’nun bahçesinde tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile daire müdürleri ve Demir ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Umut Demir, cenazede babasının Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü.

Haberin Devamı

"BİR DELİKANLI YİĞİT, BOLU’MUZUN GURURU"

Cenaze namazını kıldıran imam Hüseyin Demirtaş, Ahmet Demir'in Bolu'nun gururu ve delikanlı bir yiğit olduğunu söyleyerek, "Devletin vermiş olduğu bilgiye göre 3 bin 200 civarı orman yangını meydana gelmiş. 81 ile bölsek her ile 32 yangın düşer. Dolayısıyla bu bir milli seferberliği ifade ediyor. Hep birlikte millet olarak milli seferberlik ortaya koyacağız. Burada yatan Ahmet kardeşimiz gerçekten bir vatanperver. Bir delikanlı yiğit, Bolu’muzun gururu. Aynı zamanda bir gönüllü" dedi.

Demir, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Paşaköy Mezarlığı’nda defnedildi. (DHA)

KAZADA VEFAT EDENLERE VEDA

Bursa'da yangına su götürdükleri tankerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Kazım Bayrak ile Mehmet Şimşek toprağa verildi.

Gürsu ile Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için dün bölgeye giden özel şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankerinin, Kestel ilçesi Narlıdere-Ağlaşan Mahallesi yolunda yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak ile Mehmet Şimşek için Gürsu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Haberin Devamı

Gürsu Emir Sultan Camisi'ndeki törene; AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı İsmail Kaya ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay katıldı. Kazım Bayrak ile Mehmet Şimşek, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. / Kazım BULUT/GÜRSU (Bursa), (DHA)