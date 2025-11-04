‘Yeşil’ uzlaşı

Haberin Devamı

TBMM İçtüzüğü uyarınca birçok evrak, soru önergesi yanıtı, teklif metni ve komisyon raporlarının her milletvekiline resmi olarak teslim edilmesi gerekiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, şimdiye kadar her makam odasına basılı metin olarak gönderilen metinlerin elektronik ortama taşınması amacıyla parti gruplarıyla sessiz bir uzlaşma sağladı. Meclis Başkanlığı, parti gruplarıyla ‘mutabakat metni’ imzaladı.

EVRAKLAR DİJİTAL ORTAMA GEÇTİ

Yasama evrakında ağırlık oluşturan komsiyon raporları milletvekillerine artık e-postayla gönderiliyor. Bazıları yüzlerce sayfa tutan komsiyon raporlarının baskı sayısı 805’ten 195’e düşürüldü. Yasama evrakı ve diğer alanlarda bir yılda 176 milyon sayfa kâğıt tasarrufu sağlandı. Dijital Parlamento’ya Geçiş Projesi ile tutanaklar, sağlık harcamaları, provizyon işlemleri ve önergelerin yazılı hali dijitale taşındı. Sadece yazılı önergelerden 50 bin adet zarf ve 125 bin sayfa kâğıt kullanılmamış oldu.

Haberin Devamı

1 Ekim 2024’ten itibaren Yeşil Parlamento çalışmasıyla yerleşkeye güneş enerjisi sistemleri, led aydınlatma, yağmur suyu hasadı ile gri su geri kazanım mekanizması kuruldu. Ayrıca 20 adet araç şarj istasyonu yapıldı. Bu uygulamalarla 196 bin kilovatsaat elektrik, 2 bin 76 ton su, 23 bin metreküp doğal gaz ve 40 bin litre akaryakıt tasarrufu sağlandı. Ayrıca karbon ayak izi ölçüm yazılımı ile otomasyon sistemi devreye alınndı. Planlanmış yeni güneş enerjisi sistemiyle ayrıca yıllık 750 bin kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor. Çevre Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi’yle 67 bin 700 kilogram kağıt, 2 bin 800 kilogram plastik, 1730 kilogram cam ve 1310 kilogram metalin geri dönüştürüldü. Bu dönüşümle 294 bin 650 kilovatsaat enerji, 1895 metreküp su tasarrufu sağlandı ve 12 bin 274 kilogram sera gazı salınımı engellendi.

MECLİS’TEN ANADOLU’YA MEŞE PALAMUDU

Meclis, kendi bahçesinden Anadolu’ya meşe fidanlarına dönüşmesi umuduyla 700 bin meşe palamudu gönderdi. Yaklaşık 450 dönüm arazi üzerinde bulunan TBMM’nin yeşil alanı yaklaşık 350 dönümden oluşuyor. Ağaçlandırmaya Destek Faaliyeti olarak bazı mevsimlerde okul öğrencilerinin katılımıyla palamut toplama şenliği yapılıyor. Bu yıl toplanan yaklaşık 700 bin meşe palamudu, 81 ile dağıtılarak doğaya kazandırılması amacıyla Orman Fidanlık Müdürlüğüne teslim edildi.