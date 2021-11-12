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Yeşil Türkiye seferberliği... 2023’e kadar 7 milyar fidan

#Milli Ağaçlandırma Günü#Orman#Recep Tayyip Erdoğan
Yeşil Türkiye seferberliği... 2023’e kadar 7 milyar fidan

Milli Ağaçlandırma Günü’nde milyonlarca fidan Türkiye’nin dört bir yanında toprakla buluşurken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını, yüzölçümümüzün 3’te 1’ine ulaştırmaktır” dedi.

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Erdoğan, Beştepe’de Fidan Dikim Töreni’nde özetle şu mesajları verdi:

“Ağaç, orman, çevre dostu olan insanın da dostudur, tüm canlıların dostudur. 11 Kasım tarihinin ağaç dikme yanında, içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte ortak hayat alanımız dünyaya karşı sorumluluklarımızı hatırlama günü olarak görüyorum. Daha yeşil bir Türkiye hedefiyle son 19 yıldır Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz. Dünyada orman varlığı azalırken ülkemiz orman varlığını artıran sınırlı sayıdaki ülkelerden biri olmuştur. Son 19 yılda 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 23 milyon hektar sınırına getirdik. BM Küresel Orman Kaynakları Raporu’na göre, Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da 1’inci, dünyada 4’üncü sırada yer alıyor. Ağaçlandırma çalışmalarına göre dünya orman varlığı sıralamasındaki yerimizi 27’nci sıraya çıkardık. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını, yüzölçümümüzün 3’te 1’ine ulaştırmaktır.”

81 İLE 81 MİLLET ORMANI

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Erdoğan yanan orman alanlarını da süratle yeniden ağaçlandırdıklarını belirterek şöyle dedi: “Hedefimiz ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içinde tamamlamaktır. Zarar gören orman alanlarımız öncelikle olmak üzere Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ise 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için 1 fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de 1000 fidan bağışlayarak katılacağımız kampanyayla ülkemize 1.2 milyon fidan daha kazandıracağız. Dikim yaptığımız bu alanı da millet ormanı haline getirerek milletimizin hizmetine sunacağız. Önümüzdeki yılın sonuna kadar 81 ilimize 81 millet ormanı kuracağız.”

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#Milli Ağaçlandırma Günü#Orman#Recep Tayyip Erdoğan

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