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Yeşil tülbent muamması

Güncelleme Tarihi:

#Narin#Soruşturma#Gözaltı
Yeşil tülbent muamması
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 07:00

Narin soruşturmasında aile fertlerinin içinde bulunduğu “ölüm sessizliği”, sürecin en zorlu düğümlerinden biri olarak görülüyor. Çapraz sorgu sırasında Narin'in annesine, jandarmalar tarafından bulunan yeşil tülbentin kayıp kızına ait olup olmadığı soruldu.

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Savcılık çapraz sorgu ve diğer delillerle bu sessizliği kırmaya çalışıyor. Savcılığa göre Narin’in öldürülmesinin ardından bütün ailenin bir kısmı cesedin saklanmasına yardım ederken, bir kısmı da diğer delillerin yok edilmesi ve gizlenmesine yardım etti. Gözaltına alınanlar şimdilik ‘öldüren’, ‘yardım eden’ ve ‘delileri saklayan’ olarak üç ayrı kategoriye ayrılmış durumda.

Savcılık, ailenin bazı üyelerinin en baştan beri yanlış yönlendirme ile arama faaliyetlerini de akamete uğrattığını değerlendiriyor. Adeta bir ‘suskunluk yemini’ ettiği de değerlendirilen ailenin direncinin çapraz sorgu ile çözülmesi bekleniyor. 

ANNE HATIRLAMADI

Gözaltındakilerin sorgusu devam ederken soruşturma sürecindeki dikkat çekici detaylardan biri daha ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre jandarma, Narin’e ait olduğunu düşündükleri yeşil bir tülbent buldu. Anneye bu tülbentin Narin’e ait olup olmadığı soruldu. Anne bu soruya “Hatırlamıyorum” diye cevap verdi. Jandarma bunun üzerine Narin’in gittiği Kuran kursunun hocasına tülbenti gösterdi. 

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Hoca o gün Narin’in bu tülbenti kullandığını söyledi. Annenin “Hatırlamıyorum” demesi şüpheleri artırdı. Annenin de bazı telefon kayıtlarını silmiş olması  şüpheleri kuvvetlendirdi. Anne gözaltında ve Narin’in cenazesine katılmasına da izin verilmedi.  

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#Narin#Soruşturma#Gözaltı

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