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HEDEP kongresinde poster soruşturmasında bir tutuklama

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#Yeşil Sol Parti#ANKARA#TBMM
HEDEP kongresinde poster soruşturmasında bir tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 16:25

Yeşil Sol Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açmaktan gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle partinin ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirilmişti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Yeşil Sol Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, şüpheli A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim tarafından sorgulanan şüpheli A.Y., "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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PARTİNİN ADI DEĞİŞTİ

Ankara’da dün isim değişikliğinin olduğu kongrede Divan Başkanı Meral Danış Beştaş, “Hoşgeldin HEDEP. Aslında partimizin adını ne kadar değiştirirsek değiştirelim, her zaman özellikle röportajlarda ve toplantılarda bütün partilerimizin adı HEDEP’ti; şimdi gerçekten HEDEP” dedi. Partinin ağaç, güneş ve insan figürlü amblemi aynı kaldı.

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#Yeşil Sol Parti#ANKARA#TBMM

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