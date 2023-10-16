HEDEP kongresinde poster soruşturmasında bir tutuklama

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Yeşil Sol Parti 4. Olağan Büyük Kongresi'nde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, şüpheli A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim tarafından sorgulanan şüpheli A.Y., "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözden Kaçmasın Yeşil Sol kimlik değiştirdi... Yeni adı HEDEP Haberi görüntüle

PARTİNİN ADI DEĞİŞTİ

Ankara’da dün isim değişikliğinin olduğu kongrede Divan Başkanı Meral Danış Beştaş, “Hoşgeldin HEDEP. Aslında partimizin adını ne kadar değiştirirsek değiştirelim, her zaman özellikle röportajlarda ve toplantılarda bütün partilerimizin adı HEDEP’ti; şimdi gerçekten HEDEP” dedi. Partinin ağaç, güneş ve insan figürlü amblemi aynı kaldı.